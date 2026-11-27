マイクロソフトのサティア・ナデラCEOは、脆弱性の悪用を受けてパッチを即座に適用しなければならない状況により、今後システムが不安定になる可能性があると述べています。専門家たちは、長年の更新や保守への投資不足による「技術的負債」の蓄積が、パッチ検証の時間を削り、リスクを高めていると指摘しています。一方、Cloudflareのマシュー・プリンスCEOは、2年間は混乱が続くものの、AIによる防御の進化でソフトウェア全般の安全性が高まると予測しています。

。 また、 マイクロソフト の最高経営責任者（CEO）である サティア・ナデラ は11月中旬、今後さらにシステムが「不安定」になる可能性があると伝えている。 その理由については、「 脆弱性 が実際に悪用されていることから、 パッチ が公開されたら直ちに本番環境に適用しなければならないからです」と説明していた。

外部からの圧力やパッチ自体の不具合によってシステム障害が起きるのは、いまに始まったことではない。 また、研究者たちは、世界中の多くの組織で『技術的負債』と呼ばれる問題が積み重なっていることも指摘する。 その背景には、長年にわたってコストや手間を省き、システムの更新や保守に十分な投資をしてこなかったことがある。 こうした対応にリスクがあることは以前から認識されていた。

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それでも、セキュリティ対策に十分な資金や人員を確保できない組織や、そうした対策に投資したくない組織は、古いシステムを使い続けたり、必要な安全対策を講じなかったりした。 だが、これまでは深刻な事態に至らずに済むことがほとんどだったのだ。