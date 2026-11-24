東陽テクニカモビリティ向け無線通信評価や防衛向けアンテナ計測など最新の無線通信計測ソリューションを紹介株式会社東陽テクニカ(本社：東京都中央区、代表取締役 社長執行役…

モビリティ向け無線通信評価や防衛向けアンテナ計測など最新の無線通信計測ソリューションを紹介 株式会社東陽テクニカ)は、11月25日からの3日間、パシフィコ横浜で開催される「MWE 2026」の一環である「マイクロウェーブ展2026」に出展いたします。

本展は、マイクロ波関連の技術ならびに産業の発展に継続的に貢献することを目的に、ワークショップとマイクロウェーブ展を併設して開催される、マイクロ波技術関連の学術、産業、教育に関する国内最大級のイベントです。 今回は「産・官・学連携が拓く、マイクロ波ビジネスの新たな未来 - A New Era of Microwave Business with Industry, Government, and Academia Working as One -」を基調コンセプトに開催されます。

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東陽テクニカは、サステナビリティ優先課題の一つに「技術革新と産業発展への貢献」を掲げており、その取り組みの中で「次世代モビリティ、次世代通信の開発支援」を活動目標としています。 ブースでは、Sub6から6Gまで多様な無線デバイスのアンテナ性能を評価するリバブレーションチャンバーをはじめ、ドローンから自動車まで搭載無線機の性能を実環境に即して評価するモビリティ向け無線通信評価ソリューション、ラボからフィールドまで対応する防衛向けアンテナ計測ソリューション、持ち運び可能なオールインワン無線解析プラットフォームなど、宇宙・防衛分野を含む幅広い領域で、無線通信機器やアンテナの性能評価を支援するソリューションをご紹介いたします。 ■場所：パシフィコ横浜 展示ホール