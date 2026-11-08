マイクロプロセッサと2TBメモリ搭載、AI高性能ワークステーション発表

CPUへ安定供給を実現する32+3+3+3フェーズ設計と最大2TBのDDR5メモリ対応。AI学習やレンダリングに最適化した冷却システムと拡張性を備えた新型ワークステーションの詳細を紹介します。

最新のハイエンド ワークステーション が、 32+3+3+3フェーズ のデジタル電源設計を採用し、CPUへ安定した電力供給を行う構成であると発表されました。この電源システムは、大規模な計算処理において電力のぶれを最小限に抑え、プロセッサが常に最高性能を発揮できる環境を整えることを目的としています。

大容量DDR5メモリと冷却システムの実装

R-DIMM DDR5メモリを最大総容量2TBまで搭載可能とし、メモリ用アクティブ冷却ファン「DDR Wind Blade XTREME Duo」や大型VRMヒートシンク、M.2 Thermal Guardヒートシンクを組み合わせ、長時間の高負荷動作を支える作りとなっています。こうした冷却と電源の強化は、AI学習やレンダリング、シミュレーションのような処理で性能を引き出すうえで重要な要素だとして、大規模データ処理における信頼性の向上が図られています。

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7基のPCIeスロットと高速ストレージ対応

拡張性も大きな特徴で、7基のPCIe 5.0 x16形状スロットを備え、うち1基はx8帯域で動作するほか、2基のMCIO 8iコネクタを装備しています。ストレージ面ではPCIe 5.0対応M.2スロット2基とPCIe 4.0対応M.2スロット1基を用意し、高速SSD運用に対応しています。この構成により、複数のGPUや拡張カードを同時に使用しても帯域の制限を最小限に抑えることが可能になります。

外部接続性とワークステーション向け管理機能

リアには2基のUSB4 Type-Cポートを搭載し、40Gbps接続を実現するため、高速外部ストレージや周辺機器との接続性にも優れています。加えて、2基の10GbE有線LANと専用IPMI LAN、オンボードBMCによるIPMI対応、Q-Flash Plus、Smart Fan 6、一体型I/Oバックパネル、PCIe UD Slot Xアーマーも備え、ワークステーション向けらしい堅牢性と管理性を持っています。これらの機能は、企業環境での遠隔管理や物理的な耐久性を高めるために不可欠な仕様です。

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プロフェッショナル向け性能と今後の活用

このマシンは、AIモデルのトレーニングや3Dレンダリング、科学的シミュレーションなど、CPUとメモリを限界まで使用するタスクに適しています。大容量メモリと高速なデータ転送経路を備えることで、データセットの読み書き速度におけるボトルネックを解消し、作業効率の向上に寄与します。専門分野での利用が増える中、安定した動作環境を提供するこのアーキテクチャが注目されています。

市場における位置づけと競合優位性

業界における需要の高まりを受け、今回発表された仕様は従来のワークステーションの限界を超えたパフォーマンスを提供します。特に、大容量メモリ対応と強力な冷却システムは、長時間稼働が必要なデータセンターや研究機関での採用を増やす要因となります。今後、より高度なコンピューティングニーズに対応するソリューションとして、市場での評価が期待されています。