マイクラで「村のレストラン」を作ろう！

株式会社NIJINが運営するオンラインプロジェクトスクールが、子ども主体の探究学習を実現する取り組みで、マインクラフトコンテスト「マイクラで村のレストランを作ろう！」を開催します。

株式会社NIJINが運営する オンラインプロジェクトスクール は、 子ども主体の探究学習 を実現する取り組みで、2026年7月4日に メタバース空間 でマインクラフトコンテスト「 マイクラ で 村のレストラン を作ろう！

」を開催します。 このコンテストは、プロジェクトスクールに通う小学4年生が自ら企画したもので、子どもの「好き」を学びに繋げることを目的としています。 審査員には、子どもたちに人気のマイクラ実況者・mmmさんを特別審査員として迎えます。mmmさんは普段から大好きで見ていたマイクラ実況者で、「mmmさんに審査員をお願いしたい！ 」という想いから、その子ども自身がXでmmmさんへメッセージを送り、Zoomでのミーティングを実施。

そして実際に、特別審査員として参加してもらえることになりました。 子どもたちは自然と次のような力を育みます。 マイクラに没頭する時間の中で、考える力・つくる力・伝える力へとつながります。 また、完成した作品は最終日にプレゼンテーションを実施し、子どもたちは「①スライド作成」「②プレゼンテーションの仕方」を学ぶことができます。

好きなことを起点に、考える力・つくる力・伝える力へとつなげていきます。 このイベントは、オンラインでメタバース空間（oVice）に集まって制作を進めます。 近づくと声が大きくなり、離れると聞こえなくなる--顔を合わせることも、気持ちをリアクションで表すこともでき、離れていても画面を通してつながり合えるのが特徴です。 全国各地に仲間ができる機会にもなります。

このメタバース校舎は、入学児童・生徒数700名を超えるNIJINのオルタナティブスクールでも活用されています





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