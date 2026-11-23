MLSのマイアミ・インターマイアミがレギュラーシーズン最低の60ポイントに終わり、3人目の監督を迎える事態となった。メッシの存在と戦術的不均衡が招いた結果を詳述する。

レオ・メッシはボールを失うという不運に見舞われた。得意のボディーフェイントから切り返そうとしたが、DFゴンサロ・タピアの守備を欺けず、ボールはタッチラインを割った。その瞬間、メッシは相手選手を軽く押してしまったのだ。さらに、スローインを実行しようとしてボールを拾い上げた際、タピアがその進行を妨げると、メッシは思わずその頭に向けてボールを投げつけた。

この一連の行動は、思わず笑ってしまうようなユーモラスな場面ではあった。もちろんサッカーは真剣勝負であり、今回の試合はプレーオフであった。それでも、前半アディショナルタイムの終盤に起きたこの出来事は、試合の結果を左右するものではない。深読みする必要もなく、単なるトラブルの一環として捉えるべきだろう。

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しかし、この出来事はマイアミが抱える内的ないら立ちを凝縮したものでもあった。次々と物事がうまくいかず、フラストレーションを募らせたスター選手が、まるで子供じみた行動に出てしまったのである。厳密に言えば、両選手とも警告を受けるべき状況であったろう。しかし、問題の本質は個人の振る舞いにはない。ここに至るまで、マイアミというチーム全体が同じようなパターンを繰り返してきたことにある。

監督の頻繁な交代と戦術的不均衡

マイアミの現状は、特に深刻な状況にある。過去2シーズンには65ポイント、74ポイントを獲得していたチームだが、今季は60ポイントにとどまっている。これはメッシ加入後、フルシーズンを戦ったレギュラーシーズンとしては最低の成績である。ハビエル・マスチェラーノやギジェルモ・オジョスとの別れを経て、キリ・ゴンサレスを招聘したが、今季は3人目の監督を迎えることとなった。

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MLSカップ優勝から1年も経たないうちに、チームは激動の9ヶ月を過ごしたが、実質的な変化はほとんど見られない。クルーとの対戦では第1戦を0-3で落とし、1回戦敗退となる可能性が高まっている。この結果は驚きというより、妥当なものだと言える。MLSで5試合を戦い11ポイントを獲得した後、CONCACAFチャンピオンズカップでナッシュビルSCに敗退したことが、シーズンの滑り出しに影を落とした。

しかし、東地区4位につけており、まだチームの構築段階にあったことも事実だ。前監督ハビエル・マスチェラーノは、「チームへの大きな期待や所属選手たちの顔ぶれから、外部で騒がれるのは理解している。しかし実際の状況は見た目ほど悪くない。我々は8試合を戦い、負けたのはシーズン最初の1試合だけだ」と語っていた。その1週間後、マスチェラーノは去ることとなった。

メッシの規則適用への影響と特権

マイアミがマスチェラーノを解任（または辞任）させた理由を「個人的な事情」としたものの、後任の準備が十分でなかったことは明白だ。スポーツディレクターであったギジェルモ・オジョスは、必要に応じてメッシの代理人のような役割を担っていたが、監督として適切な判断を下すことができなかった。マスチェラーノには、守備で苦しむチームに対しルイス・スアレスをベンチに置く判断力があった。一方、オジョスにはその勇気はなく、スアレス、メッシ、そして高額移籍にもかかわらず期待に応えられないヘルマン・ベルテラメを先発させた。

この不均衡さは滑稽なほどだった。ヘルマン・ベルテラメは背後へのスピードでセンターバックを引き伸ばすことを期待された9番手だが、左サイドでプレーを任された。ルイス・スアレスはセンターフォワードに入り懸命に走ろうとしたが、39歳のウルグアイ人にはボールを持たないときに影響力を発揮できるだけの走力がない。今季、相手陣内の前3分の1でボールを奪った回数はわずか11回だった。

その結果、リーグでも守備の数字が特に悪いメッシの方が、より多くのボールを奪っている。この混乱したチームを任されたのがキリ・ゴンサレスである。熱心なサッカーファンでさえこの名前を聞いたことがないかもしれない。直近では2025年にアルゼンチンのプラテンセを14試合指揮し、勝利はわずか2試合だった。就任は不可解に思えるが、2022年ワールドカップ優勝後、アルゼンチンに帰国したメッシとアンヘル・ディ・マリアをゴンサレスが出迎える動画がインターネット上で発見されるまでは、の話だ。

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審判や対戦相手に対するメッシの振る舞いが処分を免れていることは、以前から盛んに論じられてきた。確かにイエローカードを出すよう身ぶりで求めれば、厳密には警告の対象になるはずだ。メッシは日常的にそうするが、実際に警告を受けることはめったにない。これは元々処分されない違反であるため、問題視されることは少ない。また、審判を取り囲み判定を覆すよう訴える行為も、日常的に違反として扱われるものではない。

昨年の成功と比較した現在の課題

ただ、メッシがいたバルセロナは有利な判定を受けがちだと揶揄した「UEFAロナ」というミームには、わずかながら真実も含まれていた。メッシはある意味、少しだけ規則の適用を免れているのである。退場にならない、あるいは警告を回避しているという意味ではない。本来なら処分の対象になり得る、際どい小さな行為が見過ごされることが多いのだ。それ自体はさほど問題ではない。メッシがピッチにいることはMLSにとってプラスなのだから。

必要な戦力がそろっていない。選手の取り組む姿勢も、機能させるために必要な適応力も足りない。もちろん、マイアミが以前にも同じような状況を経験したという反論がある。こうした場面で力を発揮する傾向があり、昨年のプレーオフを思い起こす人も多いだろう。1回戦ではナッシュビルとの1試合を落としたが、その後は圧倒的な勢いで勝ち進み、最後の4試合で許した失点はわずか2だった。

だが、当時は今とは違うチームだった。史上最高の左サイドバックの一人であるジョルディ・アルバが頻繁に左サイドを駆け上がっていた。アンドレス・イニエスタの後継者とも称されたセルヒオ・ブスケツは中盤の中央に立ち、より優れた判断力をもたらした。ルイス・スアレスはベンチに座り、タデオ・アジェンデが中盤に走力を加えていた。そして、メッシも守備に相当な労力を注いでいた。

ハビエル・マスチェラーノはマイアミがFCシンシナティに大勝した後に、「メッシが高い位置からプレスをかけ、守備でチームを引っ張っている。チームメートがレオのその姿を見れば、ついていかないわけにはいかない。信じられないことだ」と語っていた。しかし、今はそんなメッシの守備への献身に頼るだけの戦力が整っておらず、チームは深刻な危機に直面している。