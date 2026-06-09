ポーラースター・エナジー、鹿児島40MW蓄電池容量確保契約を受注

ポーラースター・エナジーは子会社を通じて、電力広域的運営推進機関が実施する2025年度第3回長期脱炭素電源オークションにおいて鹿児島県の40MW蓄電池容量確保契約に選定された。

ポーラースター・エナジー 株式会社は、100％子会社である合同会社蓄電所1号を通じ、電力広域的運営推進機関（OCCTO）が実施する2025年度第3回長期 脱炭素 電源オークション（LTDA）において、 鹿児島 県に設置される40MWの系統用 蓄電池 プロジェクトの容量確保契約事業者として選定されたことを発表した。

今回の選定は、同社が蓄電池事業における技術力と経験を生かし、国の脱炭素政策に貢献する大きな一歩として位置づけられる。 オークションにおいては、地球温暖化対策の観点から需要と供給のバランスを保つことが重要視され、複数の企業が優勝を争ったが、最終的に同社は最も有利な条件で契約を締結することになった。 プロジェクトは、鹿児島県南部にある電力網に接続され、太陽光発電や風力発電から発生する変動発電量を安定させることを目的としている。

蓄電池は発電過剰時に電力を蓄え、需要ピーク時に放電することで、地域電力網の安定性を向上させるとともに、再生可能エネルギーの効率的な利用を促進する。 ポーラースターは、すでに同様のプロジェクトで実績を積んでおり、今回の契約により、蓄電池を活用した電力インフラの整備により、地方の脱炭素化を推進することを期待している。 同社の代表取締役社長であるカメロン・ギルホーム氏は、今回の選定に際し「チーム全員とパートナーに感謝し、関西地方でのソーラーカットアウトの削減と土地区域の電力網の安定化に寄与できることを光栄に思う」と述べた。

さらに、同社は今後も蓄電池・関連インフラの開発に注力し、国内外での事業展開を拡大する方針を示した。 ポーラースターは、環境保全とエネルギー供給の安定を両立させるというビジョンのもと、持続可能な社会の実現に向けて取り組む。 今年度のオークションは、複数の企業が競合しつつも、蓄電池の容量確保に関しては今後ますます需要が高まると予想され、業界全体の発展が期待される。 同社は今回の選定を契機に、さらなるプロジェクトの拡大と技術革新を図ることで、脱炭素社会への貢献を加速させる





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