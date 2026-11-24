ポーランド政府は24日、ロシアの偵察用ドローンが一時国境を越えたとして、これを意図的な領空侵犯だと非難した。民間人への危険を考慮し撃墜は行わなかったが、ウクライナ戦争の範囲拡大への懸念が強まっている。

［２４日 ロイター］ - ポーランド 政府は２４日、 ロシア の偵察用 ドローン （無人機）が一時的に国境を越えたとして、 ロシア による意図的な領空侵犯だと非難した。 ポーランド は北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国で、 ロシア とウクライナの戦争がウクライナの西側国境を超えて拡大する懸念が高まっている。

ポーランド軍作戦司令部は２４日未明、ドローン１機が一時的にポーランド領空を侵犯したと発表した。 ドローンの撃墜許可は出されていたものの、進路を変えて東に向かったため、民間人への危険を考慮して撃墜しない判断を下したと明らかにした。 ウジアテク国防次官は公共ラジオＰＲ２４に対し、この飛行物体はロシアの偵察用ドローンだったと指摘。 ザレフスキ国防次官は民放ＲＭＦ局に対し、領空侵犯は「偶然だったとは考えにくく、意図的な行為だったとみている」と述べた。

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ウジアテク次官によると、ドローンは人口密集地域の上空を飛行しており、撃墜した場合、落下する残骸で大きな被害が出る恐れがあった。 ポーランドでは２０日にロシアの巡航ミサイル「Ｋｈ─１０１」３発が国内に着弾。 これを受け、ＮＡＴＯはポーランドに空中警戒管制機（ＡＷＡＣＳ）を派遣すると決定した。 このほか、フィンランドとエストニアの間にあるフィンランド湾でロシアの貨物船が２１日にドローンによる攻撃を受け、ウクライナのゼレンスキー大統領は２３日、この攻撃はウクライナが実施したと認めた。

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ゼレンスキー氏はまた、北アフリカのリビアで２２日に水上ドローンを利用してロシア軍の艦艇を撃沈したと明らかにしており、戦闘がウクライナ国外へ拡大することへの懸念が高まっている。