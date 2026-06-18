ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話 アニメ化決定！2026年4月放送開始

毎朝校門で身だしなみをチェックする風紀委員桜大門くんと、スカート丈で注意される小日向微笑ちゃん。正反対な二人が補習で出会い、互いの意外な一面を知る中で距離を縮めていく青春ストーリー。横田卓馬原作の漫画がTVアニメ化、2026年4月より放送開始。全12話予定。

桜大門くんは毎日校門の前で生徒たちの身だしなみをチェックしている 風紀委員 だ。 毎朝決まった時間に現れ、制服の着こなしやスカートの長さに厳しい目を向ける。 小日向微笑ちゃんは、その厳しいチェックに毎回引っかかる女子生徒の一人。

スカートの丈が規定より長いとされ、毎朝注意されている。 二人は水と油のように相容れない存在に見えた。 しかし、ある日の放課後、補習授業で偶然同じ教室にいることに。 当初はぎこちない空気だったが、話をしていくうちに意外な共通点が見つかり、次第に打ち解けていく。

実は桜大門くん、外見とは裏腹に勉強がからきし得意ではないポンコツ風紀委員だった。 一方の微笑ちゃんは、普段の軽い見た目とは違い、実は真面目で家庭の事情も抱えている。 お互いの意外な一面を知ることで、二人の距離は急速に縮まる。 学校という閉鎖的な空間の中で、異なる価値観を持つ二人が交わり、徐々に青春の芽生えを感じさせる物語が紡がれる。

本作は、横田卓馬による漫画作品を原作としたTVアニメで、2026年4月6日から同年6月22日まで全12話が放送予定。 TOKYOMXやBS朝日などでオンエアされる。 主要キャストには榎木淳弥、明智璃子、堂島颯人、福山潤らが名を連ね、スタッフには監督の岩永永大慈、シリーズ構成の横谷昌宏、キャラクターデザインの氷室陽などが参加。 制作会社は詳細が未発表だが、原作の講談社『月刊少年シリウス』連載作品として長く愛される可能性を秘めている。

青春と成長、そして人間関係の機微を描く本作は、アニメ化によってより多くの視聴者に届けられることとなる。 風紀委員と規律を守らないjkという一見対極の関係から始まる、新しい青春譚として注目が集まる





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ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話 アニメ化 2026年4月放送 風紀委員 青春

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