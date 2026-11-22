米フロリダ州マリオン郡で、過激なポルノサイト「マザーレス」を通じて知り合った英国人女性を誘拐し殺害したとして、ドウェイン・ホール被告（54）の裁判が始まった。被告は被告と称し、犠牲者の精神状態につけ込んで暴力を振るうよう命じていたことが法廷で明らかになった。

米フロリダ州マリオン郡で今週、ポルノサイトで知り合った英国人女性を誘拐、殺害したとして起訴された男の裁判が始まった。 このポルノサイト「マザーレス」は、性暴力を描写した過激なコンテンツの掲載で国際的に非難を浴びている。

ドウェイン・ホール被告（54）は、英イングランド南部から渡米した音楽講師、ソニア・エクセルビーさん（当時32）を殺害したとして、第一級殺人と誘拐の罪に問われている。 ホール被告は事件前の約2年間、マザーレスのサイト上でエクセルビーさんをグルーミング（わいせつ目的で相手を手なずける行為）していたとされる。 フロリダ州検察のバーント検事補は冒頭陳述で、「エクセルビーさんはマザーレスでさまざまな男性と話をしていた。 自分を殺してくれる相手を見つけようとしていた。

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精神状態が悪化し、死にたいと思いながら、自力では死ねないことが分かっていた」と語った。 ホール被告はサイト上で「アルファ・サディスト」と名乗っていた。 ほかのユーザーたちと同様、「サディステックな快楽」を行動に移そうと、エクセルビーさんの弱みにつけこんだ。 フロリダ州オカラ在住のドウェイン・ホール被告。

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誘拐や殺人の罪に問われ、現在マリオン郡で裁判にかけられている/Florida Department of Law Enforc/PA検察によれば、エクセルビーさんは昨年10月に渡米。 ホール被告がフロリダ州のゲインズビル空港で出迎え、車でAirbnb（エアビーアンドビー）の民泊施設まで連れて行った。 そこには「かれはすぐに私の電話を取り上げてしまう」「私がかれを撃たない限り、逃げ道はないとはっきり言われた」「手遅れになる前に私を見つけてくれる人はだれもいない」などと書かれていた。 法廷では、ホール被告の携帯電話に入っていた動画が再生された。

被告はその中でエクセルビーさんに、「こうやって死にたいんだろう。 自分が最低の人間だから、殴られて苦しみたかったんだろう。 さあ、そう言え」と命じていた。 エクセルビーさんの姉妹は法廷で、本人の不幸な生い立ちや精神疾患との闘いを振り返った。