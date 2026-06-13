31歳のポルトガル代表が海外クラブの高額オファーを断り、週給25万ポンドから50％増の新契約でオールド・トラッフォードに残留。新監督の下でチームリーダーとして長期契約を結び、クラブの復興に貢献する姿が期待される。

ポルトガル出身の サッカー 界のスーパースターが、海外クラブからの高額オファーを全て断り、再びオールド・トラッフォードの芝生に足を踏み入れる決意を固めたことが、交渉に詳しい関係者の証言を通じて明らかになった。31歳となった彼は、これまでロッカールームの中心的存在としてチームメイトに影響を与え続けてきた。

近年のメディア報道では、彼が現代サッカー史に名を刻むべく、クラブの歴史的栄光を取り戻すべく正しい道を進んでいるという強い自信を示していることが指摘されている。 今回の新契約では、現在の週給25万ポンドが50パーセント増額され、さらにプレミアリーグやチャンピオンズリーグでの成績に応じたボーナス制度が導入されるという。 これにより、彼は金銭面でもクラブへの貢献度が正当に評価されることになる。

新監督マイケル・キャリックは、ベテランのプレイメーカーをチームの核として位置付け、彼のリーダーシップと技術を最大限に活かす戦術を練っている。 昨シーズン、彼は21アシストを記録し、プレミアリーグのシーズンアシスト記録を更新しただけでなく、PFA年間最優秀選手賞とFWA年間最優秀選手賞という二つの権威ある賞を同時受賞した。 この実績は、彼がフィールド上で示す創造性と決定力がいかに卓越しているかを如実に物語っている。

ユナイテッドとの契約は来年6月まで残り、加えて12か月のクラブオプションが設定されているため、残留は事実上確実と見られている。 クラブの経営陣は、破格の条件でキャプテンに残りの全盛期をオールド・トラッフォードで過ごさせ、4年または5年の長期契約を締結させることで、チームの長期的なビジョンを固めようとしている。 ファンの間でも、彼が再びユニフォームを纏う姿を見ることへの期待が高まっており、スタジアムの売り上げやグッズ販売にも好影響が予想される。

今後、マイケル・キャリック監督がどのような戦術的アプローチで彼の能力を最大化し、チーム全体のパフォーマンス向上につなげていくのかが注目される。 さらに、若手選手への指導役としての側面も期待され、クラブ内部での世代交代が円滑に進むことが期待される。 総合的に見て、彼の残留はサッカークラブだけでなく、プレミアリーグ全体にとっても大きなプラスとなり、今後のシーズン展開に新たなドラマをもたらすことは間違いない





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サッカー 契約更新 プレミアリーグ オールドトラッフォード フェルナンデス

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