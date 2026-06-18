ポルトガル指揮官、ロナウドを擁護「世界最高の得点源をベンチに置くのは非合理」

ポルトガル代表のロベルト・マルティネス監督は、2026年W杯初戦で引き分けに終わり批判を浴びるクリスティアーノ・ロナウドを引き続き支持。41歳で史上最年長出場を果たしたロナウドだが、影響力を発揮できず。監督は彼の経験と得点力を強調した。

ポルトガル 代表の ロベルト・マルティネス 監督は、2026年 ワールドカップ 初戦で悔しい引き分けに終わった クリスティアーノ・ロナウド を引き続き支持する姿勢を示した。 ヒューストンで行われたコンゴ民主共和国戦は1-1のドロー。

ロナウドはフル出場したものの、試合に大きな影響を与えられず、ファンや評論家からは先発起用に対する疑問の声が上がっている。41歳132日での出場はワールドカップ史上最年長のフィールドプレーヤー記録となり、テキサス州の観客は大きな期待を寄せたが、ピッチ上で魔法は起こらなかった。 アル・ナスルのスター選手は試合を通じて孤立し、前日にアルジェリア戦でハットトリックを達成したリオネル・メッシとは対照的なパフォーマンスに終わった。

ポルトガルはアフリカの強豪を相手に決勝点を奪えず、シュート数でも劣る内容だった。75.4％という圧倒的なボール支配率を誇りながら、試合終了時点でのシュート数はコンゴ民主共和国を下回り、1966年以来、これほど高い支配率でシュート数で上回られたチームはなかった。 前半にジョアン・ネヴェスが先制点を挙げたが、その後は相手のヨアン・ウィッサにヘディングで同点とされ、そのまま試合は終了した。 マルティネス監督はこの結果について、チーム全体のバランスや決定力不足を指摘しつつも、ロナウドの起用を強く擁護した。

元エバートンおよびベルギー代表監督を務めたマルティネス監督は、試合後の記者会見で「世界最高の得点源をベンチに置くのは意味がない。 ロナウドの経験はペナルティエリア内で非常に価値がある」と語り、チームメイトが彼の存在をより活用すべきだと主張した。 さらに「ゴールが必要な時に世界最高の得点王を替えるのは非合理だ。 彼がディフェンダーを引きつけ、そのスペースをどう使うかも重要だ。

どの選手にも責任と特長がある。 だから、得点が欲しいときはクリスティアーノが必要なのだ」と強調。 ポルトガルは次戦に向けて調整を進めるが、ロナウドを巡る議論は今後も続きそうだ。 監督の信頼の下、ロナウドが再び輝きを取り戻せるかが注目される





GoalJP_Official / 🏆 112. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

サッカー ワールドカップ ポルトガル クリスティアーノ・ロナウド ロベルト・マルティネス

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

「プロサッカークラブをつくろう！2026」，Ver.1.2アップデート番組を3月13日20：00に配信プロサッカークラブをつくろう！2026 プロサッカークラブをつくろう！2026 プロサッカークラブをつくろう！2026 プロサッカークラブをつくろう！2026 プロサッカークラブをつくろう！2026 …

Read more »

「サカつく2026」，川崎フロンターレとのコラボステッカーなどを3月22日にMUFGスタジアム 場外フロンパークで配布プロサッカークラブをつくろう！2026 プロサッカークラブをつくろう！2026 プロサッカークラブをつくろう！2026 プロサッカークラブをつくろう！2026 プロサッカークラブをつくろう！2026 …

Read more »

「サカつく2026」，ダイスイベントを3月31日12：59まで開催中プロサッカークラブをつくろう！2026 プロサッカークラブをつくろう！2026 プロサッカークラブをつくろう！2026 プロサッカークラブをつくろう！2026 プロサッカークラブをつくろう！2026 …

Read more »

SUPER EIGHT安田章大が自身初のアイスショー挑戦 出演者に坂本花織、中井亜美らSUPER EIGHT安田章大（41）が、アイスショー「Fantasy on Ice 2026 in MAKUHARI」（5月30～31日、幕張イベントホール… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）。

Read more »

ロレックス、2026年の顔となる新作を発表 「ウォッチズ・アンド・ワンダーズ ジュネーブ 2026」「ウォッチズ・アンド・ワンダーズ ジュネーブ 2026」の初日、ロレックスが2026年の注目モデルを展示。特に、オイスター100周年を記念するイエローロレゾールの「オイスター パーペチュアル 41」が、文字盤に「100 YEARS」と記され、「2026年の顔」として紹介された。

Read more »

「プロサッカークラブをつくろう！2026」，Ver.1.3アップデートを実施プロサッカークラブをつくろう！2026 プロサッカークラブをつくろう！2026 プロサッカークラブをつくろう！2026 プロサッカークラブをつくろう！2026 プロサッカークラブをつくろう！2026 …

Read more »