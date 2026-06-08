ポルトガル代表レアオ、チリ戦のレッドカードを explanation SNSでチームメイト防衛意図を主張

ワールドカップ前の親善試合でチリ選手に暴力行為で退場となったポルトガル代表レアオが、SNSでチームメイトを守るための行動だったと説明。マルティネス監督も擁護するも、FIFAによる本大会出場停止の可能性が浮上。移籍噂のACミランFWの代表での行動がクラス界に与える影響が注目される。

ポルトガル代表 の ラファエル・レアオ は、ワールドカップ前の 親善試合 ポルトガル対チリで退場処分を受けた後、自身の説明をSNSを通じて行った。 ACミランのフォワードであるレアオは、試合前半の追加時間にチリ代表ディフェンダーに対して暴力行為を行い レッドカード を示された。

この一件は、米国・メキシコ・カナダで開催されるワールドカップを控えるポルトガル代表にとって、大きな衝撃と限定的な混乱をもたらした。 試合後、レアオはインスタグラムを更新し、「最初のテストマッチを終えた。 退場については、チームメイトを守りたかっただけで、相手を傷つける意図はなかった」と述べ、さらにファンへの感謝の意を表した。 ポルトガル代表のロベルト・マルティネス監督は、レアオの行動をチームスピリットの表れとして擁護し、規律違反ではないとの見解を示した。

マルティネス監督は、レアオの平手打ちはチームメイトを守る行為であり、挑発に乗るべきではないが、南米のチームとの対戦ではこのような場面が多く、良い経験になったと述べた。 技術的な観点から、映像を確認すれば暴力行為ではなかったことが分かり、手の高さも肩を超えていなかったと強調した。 しかし、FIFA懲戒委員会が親善試合での「暴力行為」により本大会までの出場停止処分を科す可能性があるため、レアオのワールドカップ本大会出場が脅かされる懸念が出ている。

通常の処分であれば、次のナイジェリア戦のみの欠場で済むが、今回の行為が重大視されれば、大会出場停止のリスクがある。 この退場処分は、ACミランでのレアオの将来にも影響する可能性がある。 長年セリエAでプレーしたレアオは移籍を示唆しており、プレミアリーグへの移籍が噂されている。 代表でのこの一件は、獲得を検討している欧州クラブに何らかの影響を与えるかもしれない





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