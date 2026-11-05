ポルトフィーノ ドライジン、日本初上陸で地中海の香りが本格展開へ

イタリア北西部の高級港町ポルトフィーノに着想を得たプレミアムジンの日本初上陸。21種類の植物原料と伝統蒸留技術による味わいと、美しいボトルデザインを紹介。

イタリア北西部 リグーリア州 に位置する高級港町ポルトフィーノに由来するプレミアムジン「 ポルトフィーノ ドライジン 」が、このほど日本市場に初上陸した。この商品は、当地の美しい自然と歴史的なライフスタイルを醸造プロセスに込めたもので、消費者に本格的な地中海の体験を提供するものとなっている。

ポルトフィーノは、色鮮やかな建物が並ぶ港湾とターコイズブルーの海、そして緑豊かな丘陵地帯で構成される町であり、古くから芸術家や文化人、世界のセレブリティを集める場所として知られてきた。この景観と空気感が、新製品のデザインおよび香味開発における主要なインスピレーション源となった。

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21種類の植物原料による複雑な香りの構造

「ポルトフィーノ ドライジン」の最大の特徴は、21種類のボタニカルを組み合わせることで生まれる豊かな香りである。これらの植物原料は、港町ポルトフィーノの丘にある「ボタニカル サンクチュアリ」と呼ばれる専用ガーデンで、有機栽培によって丁寧に育成されている。この専用ガーデンで育てられる主な原料には、ジュニパーベリー、レモン、ラベンダー、ローズマリー、マジョラム、セージ、アイリス、およびバラが含まれている。

専用ガーデンで栽培された原料に加え、地元で手摘みされた他の植物原料を組み合わせることで、同ブランド独自の秘密のレシピが完成している。具体的には、ジンの骨格を形成するジュニパーベリーに加え、レモン、タンジェリン、グレープフルーツなどの柑橘系植物、そしてラベンダー、ローズマリー、セージ、マジョラムといったハーブ類が用いられている。これにより、柑橘類の明るい香りと、地中海の植物が放つ深いアロマの調和が実現している。

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伝統と現代技術が融合した蒸留プロセス

香りの繊細さを損なわずに奥行きのある味わいを追求するため、製造工程では特殊な蒸留技術が採用されている。貴重なボタニカルの香気を保つために、伝統的な銅製ポットスチル（単式蒸留器）と現代的な減圧式蒸留器を組み合わせて使用している。この複合的な蒸留方法により、原料が持つ複雑な風味成分を効率的に抽出し、バランスの取れた最終製品を作り出している。

ボトルデザインに関しても、地中海のライフスタイルを映し出す美しい意匠が採用されている。港町ポルトフィーノが持つ自然の美しさや歴史を視覚的に表現しており、消費者が製品を目にした際に、イタリアの海岸沿いの風景やリラックスした雰囲気を連想させるような造形となっている。これは単なる飲料水を超えた、文化的な価値を提供しようとする姿勢の現れである。

イタリアのライフスタイルを体現する市場参入

ポルトフィーノの町は、リグーリア海岸に位置することから独特の微気候に恵まれており、一年を通じて地中海沿岸の豊富な植物が生育する環境にある。この気候条件が、21種類のボタニカルが高品質に育成される要因となっている。日本初上陸となった今回の製品は、こうした環境要因と伝統的な醸造技術が融合した結果であり、日本国内の消費者に対して本格的なイタリアンのハイボール文化やカクテル文化への理解を深める契機となる可能性がある。

プレミアムジン市場において、地域特有の素材と製法を持つ製品は需要が高まっている。ポルトフィーノ ドライジンは、単なるアルコール飲料ではなく、ポルトフィーノという場所のストーリーを伝える媒体としての役割も果たしている。今後、日本での展開において、この製品の背景にある歴史や、使用されている植物の由来についての情報提供が進むことで、消費者の関心をさらに高める効果が期待される。