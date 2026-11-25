0〜100km/h加速3秒未満！

さらに、海抜マイナス86mの低地から標高2,750mの高地まで多様な高度条件を網羅したほか、ラスベガス、ロサンゼルス、上海といった世界の大都市の混雑した交通環境下では、日常の使い勝手や最新の運転支援システムの検証が行われた。

エンジニアやテストドライバーたちは20カ国以上を巡り、5種類の異なる充電規格を用いた充電性能のテストも完了させている。 新型718ボクスターの開発において最優先事項とされたのが、歴代モデルが受け継いできた純粋なスポーツカーとしてのDNAの保持だ。 その核心となるのが、スポーツカー専用に新開発された「E-Core（イー・コア）」レイアウトである。 一般的な電気自動車のように床下にバッテリーを敷き詰めるのではなく、従来の内燃機関モデルでエンジンが搭載されていた座席のすぐ背後に800Vのバッテリーを配置。

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この専用設計により、一般的なEVでは実現が難しいスポーツカーならではの低い着座位置を確保しつつ、車両の重量物を車体中央へと集中させることに成功した。 その結果、前後重量配分はフロント40%、駆動輪であるリア60%の、伝統的なミッドシップスポーツカーと同じ理想的なバランスを実現している。 さらに、軽量構造を採用したことで、車両全体の重量はT-Hybridパワートレインを搭載する現行の911カブリオレと同等レベルにまで抑え込まれたという。

ステアリングシステムは911カレラGTSをベースとしており、718ボクスターとしては史上初となるリアアクスルステアリング（後輪操舵）も選択可能となった。 ホイールとタイヤの組み合わせの寸法やブレーキシステムも911をベースに設計されており、電子制御式リミテッドスリップディファレンシャルであるPTV+（ポルシェ・トルク・ベクタリング・プラス）も911由来のものを搭載。 パワートレインは全モデルが後輪駆動となり、新型718ボクスターは歴代718シリーズの中で最もパワフルなモデルへと進化。

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最上位グレードにおいては、静止状態から100km/hまで3秒未満で加速する瞬発力を発揮し、最高速度は250km/hを超える。 ドライバーがボタンを押すだけで仮想の7速PDKトランスミッションが起動し、電気自動車でありながらポルシェ独自のデュアルクラッチトランスミッションであるPDK特有の変速フィールを味わうことができる。 この仮想ギアの変速特性は選択したドライブモードに応じて変化し、本物のPDKと同様に自動変速とステアリングホイール背後のパドルを用いたマニュアル変速の双方を選択可能。

変速プロセス中に意図的なトルクの増加制御を行うことで、E-Shiftモードのオン・オフに関わらず絶対的な加速パフォーマンスは全く同一に保たれる設計となっている。 さらに、E-Shiftモード作動時には、名機として知られる981世代のボクスターGTSの特徴的なサウンドをベースに忠実に再現された6気筒ボクサーエンジンの快音が響き渡り、聴覚からもドライバーの感情を揺さぶる。