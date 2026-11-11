ポルシェが新型車載デジタルシステムを発表 計算力最大5倍とApple Music対応

ポルシェの新型車載デジタルシステムは、従来比最大5倍の計算力を持つ新ハードと音声AIを軸に、ナビや音楽サービスを統合します。ガソリン車やハイブリッド車にも展開される方針です。

ポルシェ は、新しい 車載デジタルシステム を発表した。従来比で最大5倍の計算力をうたう新ハードウェアを土台に、ナビゲーション、音声操作、デジタルサービスを一体化させる。車内の操作体験を見直し、 ポルシェ 車のデジタル環境を全面的に刷新する内容となっている。

今回の発表では、車内で使う複数の機能を一つの体系にまとめる点が特徴だ。ポルシェは、車両に搭載されるハードウェア、操作画面、音声機能、アプリ配信の仕組みを連携させ、利用者が同じ感覚で各機能を使えるようにする方針を示している。Apple Musicの車内利用が初めて可能になることも、今回の大きな変更点だ。

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新ハードの処理性能とナビゲーションの刷新

新ハードは従来比で最大5倍の計算力をうたい、システムの起動を速めて読み込み時間を短縮する。ポルシェは、複数のアプリを並行して使いやすくし、画面を切り替える際の待ち時間も減らすとしている。処理能力の向上によって、日常的な操作のストレスを減らすことが狙いと考えられる。

デジタル操作の設計では、「Porsche Digital Interaction」が中核を担う。これまで電気自動車の『カイエン・エレクトリック』で導入してきたデザインと操作言語を、ガソリン車やハイブリッド車にも広げる。UX/UIの統一、一貫した操作ロジック、パーソナライズ機能を通じて、複数のディスプレイで同じ感覚のデジタル体験を提供する方針だ。

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ナビゲーションは「Navigation Plus」として刷新される。新しい3D地図表示に加え、オンライン地図データとリアルタイム交通情報によってルート案内を支える。電気自動車向けには「Charging Planner」が加わり、充電停止の計画を立てる際にバッテリーの事前調整も考慮する仕組みだ。長距離移動での充電計画を、運転の流れの中で組み立てやすくする機能といえる。

Voice Pilotとブレンデッド・エコシステムの役割

音声機能では、AIを使う「Voice Pilot」が強化される。大規模言語モデルに基づき、自然言語でのやり取りや複数手順の依頼、追加の質問にも対応する。ドライバーは話し言葉に近い形で指示を出せるようになり、ナビ、車両機能、メディア、対応アプリを音声で操作できる。

デジタルサービスは「ブレンデッド・エコシステム」戦略として統合される。車内、スマートフォン、サードパーティーのアプリを標準化したインターフェースでまとめ、車内の「App Center」からアプリを選択、ダウンロード、更新できる。ポルシェは、この仕組みを通じて音楽や動画のストリーミング、ナビ、駐車・充電サービスなどを順次拡大していく計画を示している。

車内で使えるサービスを増やすうえで、アプリの管理を一か所にまとめる意味は大きい。スマートフォンの利用に慣れた利用者にとっては、車内でも同じ感覚でアプリを探し、導入できる点が利便性につながる。サードパーティーのアプリを含めて標準化されたインターフェースで扱うことが、この戦略の基盤になる。

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Apple Musicと3Dサラウンドによる音響体験

Apple Musicは、ポルシェの「Porsche App Center」経由で車内でも利用できるようになる。ポルシェ車で同サービスが車内から使えるのは、今回が初めてとなる。音楽を聴く体験を車内のシステムに組み込むことで、音響設備との相性も重視されている。

音響面では、BoseおよびBurmesterの3Dハイエンド・サラウンド・サウンドシステムと組み合わせられる。Dolby Atmosに対応しており、立体的な音場の中で音楽や映像を楽しめる設計だ。音声や音楽を車内の空間に広げるこの組み合わせが、ポルシェが打ち出す音響体験の核になる。

さらに、Apple CarPlay経由でDolby Atmosに対応するアプリも利用できる。車内の音響設備と既存のスマートフォン連携を組み合わせることで、対応コンテンツの幅が広がる。今回の発表は、ハードの性能、音声操作、アプリ配信、音響を一体で見せる点に特徴があり、ポルシェの車内デジタル戦略の方向性を示すものとなった。