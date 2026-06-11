ポルシェがバズ・ライトイヤー、ジェシー、ウッディを911に搭載した特別モデルを発売

ポルシェのカスタマイズ部門である"Sonderwunsch"が主導し、人気キャラクターであるバズ・ライトイヤー、ジェシー、ウッディを911に搭載した特別モデルを発売した。

本プロジェクトは、 ポルシェ の カスタマイズ 部門である"Sonderwunsch"が主導し、同作の人気キャラクターである バズ・ライトイヤー 、 ジェシー 、 ウッディ をほうふつとさせるグラフィックやディテールを911に盛り込んだ。

各モデルについては以下の通りだ。 エクステリアはバズ・ライトイヤーの宇宙服を再現し、白を基調にグリーンイエロー、リザードグリーン、パープルのアクセントが随所に施されている。 リアウイングの下部は赤と白のストライプで塗装され、マグネシウムホイールのセンターキャップにはスペースレンジャーのロゴが配されている。 インテリアにはパープルやグリーンのレザーが採用され、カーボンのドアシルガードにはバズ・ライトイヤーの有名なセリフ"To Infinity and Beyond"（無限の彼方へ）が刻まれる。

彼女のシャツにあるパールボタンへのオマージュとして特別に開発された"ジェシー・ホワイト・メタリック"のボディカラーをベースに、コバルトブルーやアタカマイエロー、レッドのアクセントが組み合わされている。 赤いタルガトップは彼女の帽子を模しており、タルガバーに刻まれるモデル名部分はポルシェのフォントで"Jessie"に変更。 インテリアには、彼女のジーンズを思わせる専用開発のデニム風ファブリックや、白黒の牛柄フロアマットが採用され、ドアシルガードには"YEE HAW!

"の文字が浮かび上がるようデザインされている。 ブルージーンズの自然な経年変化や色落ちを表現するため、専用開発された"ダークシーブルー"などの塗料が用いられた。 ドアの下部にはウッディの名前をあしらった赤いグラフィックが施されている。 インテリアでは、長年遊ばれて使い込まれたおもちゃのような風合いを出すため、ポルシェとして初めてヴィンテージ調のブラウンレザーを採用。

また、ジェシーのモデルと同様にデニム生地や牛柄のフロアマットが使用され、ドアシルガードは"Ride Like the Wind!

"（風のように走れ！ ）が刻まれる。 今回の3モデルはいずれもゾンダーヴンシュ(Sonderwunsch)が手掛けた"世界に1台だけの完全特注モデル（ワン・オブ・ワン）」であり、慈善団体への寄付を目的としたチャリティー販売となる。

過去にポルシェがピクサーの『カーズ』とコラボレーションして製作したワンオフモデル"サリー・スペシャル"がチャリティーオークションにて360万ドル（現在のレートで約5億7600万円）で落札された実績を考慮すると、今回の特別モデル3台も通常の車両価格を遥かに超え、それぞれ数億円（推定3億円〜6億円規模）と、非常に高額なプレミアム価格で取引される可能性が高いと予想される





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