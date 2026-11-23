マウリシオ・ポチェッティーノがマンチェスター・ユナイテッドの苦境を立て直す猶予は７試合。できなければ、本格的な残留争いに直面する

日曜日、アレクサンデル・イサク、リオ・ングモハ、ブラッドリー・バルコラ、フロリアン・ヴィルツの前線４人が仕掛けるリヴァプールの絶え間ない攻撃を前に、マンチェスター・ユナイテッドの守備は崩壊した。

その様子にギャリー・ネヴィルは深く動揺した。 アンフィールドでの新監督マウリシオ・ポチェッティーノの初陣が０－４の敗戦に終わると、ユナイテッドのレジェンドは試合を振り返りながら、自分自身に怒りをぶつけるほどだった。 のスタジオでユナイテッド守備陣の振る舞いを論じたネヴィルは、そう言って数秒間、無表情で前を見つめた。 そして自分の頬をたたき、「目を覚ませ！

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」と２度叫ぶと、「お前たちはマンチェスター・ユナイテッドでプレーしているんだぞ！ 」と、切実さがにじむ口調で付け加えた。 ユナイテッドがアンフィールドでの判定を不当だと感じる理由はあった。 開始10分を迎える前に、レニー・ヨロがイサクを最後尾で倒したとして一発退場となり、ドミニク・ソボスライがそのFKをゴール下隅へ力強く決めた。

これで試合は事実上、決着した。 マタイス・デ・リフトが前線へ送られた浮き球の軌道を見誤り、イサクにゴールへ抜け出す機会を与えた。 しかし、スウェーデン人FWの大きくなったファーストタッチは、ユナイテッドGKセンネ・ラメンスの手に収まっていた。 ヨロがイサクを倒した行為をファウルとした主審の判断は正しかったが、明白な得点機会を阻止したわけではなく、妥当な処分はイエローカードだった。

試合後、ポチェッティーノはこの判定を「不公平」と評し、主将ブルーノ・フェルナンデスは現在の審判体制そのものに根本的な欠陥があると示唆した。

「決してレッドカードではない」とフェルナンデスは語った。 「倒れたことは理解できる。 でも、決してレッドカードではない。 ピッチ上には審判が大勢いて、VARにも大勢いて、あれほど長い時間をかけて確認したのに、試合を変えてしまうようなミスをした。

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FKから失点したのは審判のせいではないが、試合は完全に変わった」 とはいえ、両チームの総合的な差を説明する言い訳にはならない。11人対11人のままでも、勝つのはリヴァプールしか考えられなかった。 リヴァプールは開始から勢いよく攻め、ヨロの退場前に３本のシュートを記録。

昨年11月以来となるリーグ戦の先発を、ユナイテッドにとって例年最大の一戦で不可解にも任されたデ・リフトは対応に苦しみ、リサンドロ・マルティネスもまた守備上の大きな弱点となった。 10人の相手を圧倒するリヴァプールの姿は、昨年12月に行われたアンソニー・ジョシュアとユーチューバーのジェイク・ポールによる実力差の大きいボクシングの試合を思わせた。 ユナイテッドの11本に対して27本のシュートを放ち、ボール支配率は63％、期待得点は4.38を記録。 決定力がもう少し高ければ、2023年に宿敵を７－０で破った試合の再現も十分にあり得た。

ポチェッティーノは、直近６試合で計19失点となる４失点を喫したことについて踏み込んだ発言を避け、新たに率いるチームを批判することもしなかった。

「今日、選手たちについて分かったのは、彼らは戦うことを好むということだ。 チームとクラブに献身し、もちろん勝ちたいと思っている」とアルゼンチン人指揮官は語った。

「今日は信じられないほどの努力をした。 今日は試練だった。８分で10人になり、レッドカードが出て、そのプレーから失点した。 簡単だと思うか？ 世界最高のチームでさえ、我々と同じ状況でプレーすれば、４失点、あるいはそれ以上の失点をするかもしれない」 ユナイテッド自身、10人になった相手との直近４試合で一度も勝てていない。

そこには９月、前半早々にフィル・フォーデンが退場したシティとのダービーでの０－１の敗戦も含まれる。 それを考えれば、ポチェッティーノよりキーンの見方に同意する方がずっと容易だ。 それでも、元トッテナム指揮官はオールド・トラッフォードでの仕事を始めたばかりであり、クラブを覆う否定的な空気をさらに強めるのは賢明ではなかっただろう。 しかし、フェルナンデスについては同じことは言えない。

彼は「ロッカールームにいる全員をとても誇りに思う」と主張し、こう続けた。

「全員が懸命に努力した。 結果には表れないし、チームがやった多くの良いことも見えなくなってしまう。１人少なくなってからも、試合で何かを起こそうと多くのチャンスをつくった。 残念ながら、後半のさらなる２失点を防げなかった。 だが、今回も示された忠誠心にキーンは困惑した。

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「ファンは選手たちに拍手を送っていた。 何に対する拍手だ？ ひどいプレーに拍手を送っている。２年前、このチームは15位だった。 この１、２年、我々は取締役会を責め、オーナーを責め、監督を責めてきた。

選手たちは、いつ自分たちの判断に責任を負うんだ？ 」と語った。 ルベン・アモリムからキャリックに代わったときと同じ、新監督就任による好転を期待する人は失望するだろう。 アモリムは愚かなほど頑固だったが、１月に解任された時点でチームは６位にいた。

危機的状況ではなかった。 キャリックが実際に行ったのは、選手により合うシンプルな布陣に戻すことが中心であり、大半の試合に向けて丸１週間準備できたことも大きな助けになった。 ポチェッティーノがどんな戦術的変更を加えようと、選手たちが自分を哀れむのをやめなければ、守備の組織力や攻撃の流動性に安定感は生まれない。 次に立て直しのきっかけとなり得るのは、水曜日に行われるスポルティングCPとのアウェー戦だ。

会場のジョゼ・アルヴァラーデ・スタジアムはフェルナンデスのかつての本拠地であり、先月にはオーストリアのLASKがチャンピオンズリーグ初勝利を挙げた場所でもある。 スポルティングもリーガ・ポルトガルの優勝争いではポルトに大きく引き離されている。 通常なら、ユナイテッドが難なく勝ち点３を確保すると見込まれる試合だ。 リスボンで勝利を収め、12月８日にオールド・トラッフォードでRBライプツィヒを破れば、ユナイテッドは少なくともチャンピオンズリーグのノックアウトフェーズ・プレーオフ進出へ向かうはずだ。

ただ、クラブ周辺には大会終盤まで勝ち進めるという楽観論がほとんどない。 短期的な最優先事項は、プレミアリーグでの立て直しだ。 ポチェッティーノの前には、ブレントフォード、コヴェントリー・シティ、ノッティンガム・フォレスト、サンダーランドとのホームゲームを含む、比較的有利な日程がある。 このうち３クラブはユナイテッドと同じ下位７チームに入っており、勝ち点９未満ならひどい結果と見なされるだろう。

ニューカッスルとアーセナルへの遠征は、相手を見る限りもっと難しい。 それでも12月13日には、最下位クリスタル・パレスとの、もう一つの必勝の一戦が待っている。 現時点では降格の脅威もまだ軽く語られている。 だが１月初めになってもユナイテッドが14位から20位の間に低迷していれば、降格は現実的な可能性となる。

クラブが２部に落ちた唯一の例である1974年も、それは考えられないこととされていた。 当時のチームは開幕９試合で３勝を挙げ、上位のリヴァプール、リーズともそれぞれ０－０で引き分けていた。 当時と今には際立った共通点がある。 ユナイテッドは伝説的な監督サー・マット・バズビーが去った後の過渡期に苦しんでいた。

サー・ボビー・チャールトンやデニス・ローといった象徴的な選手がチームを離れ、ジョージ・ベストらの力は衰えつつあった。 そしてトミー・ドハーティーは、最下位に沈み、大幅な改革を必要とするチームの指揮を執った。