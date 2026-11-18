マウリシオ・ポチェッティーノがマンチェスター・ユナイテッドの次期監督に就任することが確定しました。元マンチェスター・シティ監督のジョゼップ・グアルディオラとの議論を通じ、彼が求めた挑戦への意欲が背景にあります。

マウリシオ・ ポチェッティーノ が マンチェスター・ユナイテッド の次期監督就任に向けて、準備を整えている。現在の日曜日にリヴァプールと対戦する際には、クラブがプレミアリーグ最下位に沈んでいる可能性が高い。その一戦は敵地である アンフィールド で行われる予定であり、監督就任早々により厳しい試練が待ち受けている状況だ。

グアルディオラとの対話と監督就任の真意

それでも、この重圧を伴う立場こそがポチェッティーノが望んだものである。数週間前、長年のライバルであるジョゼップ・グアルディオラとの会話の中で、その理由を明確にしていた。2人はニューヨーク・シティFC対ニューヨーク・レッドブルズの試合を観戦するためにヤンキー・スタジアムにいた際に、核心を突く質問を交わしたのだ。

Also read Hermes AgentにおけるCloudflare認証付きOpen WebUI API連携の設定方法

マンチェスター・シティを離れ、職を離れたばかりのグアルディオラはポチェッティーノに「恋しくないか？」と問いかけた。米国男子代表での恵まれた立場を離れ、サッカー界でも屈指のプレッシャーがかかるマンチェスター・ユナイテッドの仕事を選んだ理由はその言葉に集約されている。日々の業務、浮き沈み、常に注目される環境で働くことで得られる目的意識を彼は恋しがっていたのだ。

米国男子代表では幸せな時間を過ごしていたが、キャリアの現在の段階でポチェッティーノに必要なのは幸福ではなく、大きな挑戦である。マンチェスター・ユナイテッドは世界最大のクラブの一つであり、就任前からすでにその課題に取り組み始めていた。本人によれば、かつてないほど準備が整っており、仕事に取りかかる用意が整っているという。

Advertisement

歴史的な重圧とコーチングスタッフの結束

この任務は、トッテナム、チェルシー、PSG、米国男子代表での経験とは異なる形で彼を試すことになる。サー・アレックス・ファーガソンの引退以降、オールド・トラッフォードでは就任した監督が次々と職を失ってきた。デイヴィッド・モイーズ、ルイ・ファン・ハール、ジョゼ・モウリーニョ、オーレ・グンナー・スールシャール、エリック・テン・ハーグ、ルベン・アモリム、マイケル・キャリックの経歴はそれぞれ異なるが、結果はすべて同じ解任だった。

ポチェッティーノを追ってきた人にとって、長年のアシスタントであるヘスス・ペレスがそばにいない姿は極めて珍しい。ペレスはハイチとの第1戦で6-0の勝利を収めた後、直ちにイングランドへ向かい、マンチェスターでポチェッティーノを迎える準備を進めていた。ペレスはポチェッティーノの右腕的存在であり、アルゼンチン人指揮官のコーチングスタッフは全員が彼の絶大な信頼を得ている。

アシスタントのミゲル・ダゴスティーノとはアルゼンチンで若手選手だった頃からの知り合いであり、トニ・ヒメネスはエスパニョール時代のチームメートだ。フィジカルコーチのセバスティアーノは実の息子で、約10年間父親の下で働いてきた。2024年9月に米国男子代表のスタッフに加わったシルビア・トゥヤ・ビナスは、プレミアリーグのコーチングスタッフに入る初の女性となる見込みである。

新しい文化とプレイングスタイルへの課題

スタッフは長年ともに働いてきた結束の強い集団であり、互いのやり方に戸惑うことはほとんどなく、関係を築くための時間も必要ない。ダゴスティーノは、ポチェッティーノが築く文化について「良い仕事の雰囲気を生み出している」と語り、責任があり、考えが明確で、組織の全員に自由があると説明した。ピッチ上の選手だけでなく、ピッチ外のスタッフも自由を感じ、創造性を発揮して成長できる前向きな姿勢を持てる環境が整っている。

環境は特別でも、挑戦そのものはポチェッティーノになじみ深いものである。サウサンプトン、トッテナム、チェルシーでの年月を通じ、プレミアリーグは知り尽くしており、イングランドのトップリーグで最後に指揮を執ってからもわずか2年半しか経過していない。代表チームを率いる仕事の複雑さも、ポチェッティーノが動向を追い続けることにつながり、常に目を配ってきた。

Advertisement

就任発表後の数日間、普段より多くのマンチェスター・ユナイテッド・ファンが米国男子代表の試合に注目した。そこで目にしたのは、エネルギーにあふれ、流れるように展開し、見る者を沸かせる楽しいサッカーであり、ポチェッティーノらしさがほぼ完璧に表れたプレーだった。近年のマンチェスター・ユナイテッドにはそうした姿が見られず、現在の選手たちにそのスタイルが合うのかという懸念もある。

ファーガソン時代の遺産と次のステップ

米国男子代表には走る意欲と能力を持つ若い選手たちがいたが、マンチェスター・ユナイテッドではそうした選手は少ない。特に新たに指導するサイドバックと中盤には批判が集まっており、前線の得点力もなお大幅に不足している。ポチェッティーノは「サッカーはとても複雑だ」と語り、ただ走り続けることが重要なのではなく、目的を持って走り、ともにプレーすることを強調した。

ポチェッティーノはサー・アレックス・ファーガソンについて、コーチ、ヘッドコーチ、一人の人間、そして監督として自分が敬愛するものすべてを体現していると語った。称賛されるべき価値観を体現しているファーガソンとは、時間があればお会いしたいと考えている。マンチェスター・ユナイテッドが10年にわたり低迷する中で突きつけられた厳しい教訓の一つは、誰もファーガソンにはなれないということだ。

クラブは何年も後継者を探してきたが、その水準に達した者はいなく、現実的には今後も現れないだろう。それでも期待されているのは、ポチェッティーノがこれまでとは違う何かを持ち込み、オールド・トラッフォードに不可欠なもの、すなわち信じる気持ちを取り戻すことだ。米国での経験が今回の挑戦への準備になったと彼は考え、2年間で多くのことを学んだと語っている。