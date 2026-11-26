マウリシオ・ポチェッティーノ監督のマンチェスター・ユナイテッドがリスボンのスポルティングと2-2の引き分けに終わり、チャンピオンズリーグでの初勝利はならなかった。最後の瞬間のVAR判定が試合の流れを変えた。

マウリシオ・ポチェッティーノ 監督が率いる マンチェスター・ユナイテッド は、ポルトガルのリスボンで行われた UEFAチャンピオンズリーグ の試合で、劇的な展開の後、 スポルティング ・リスボンと2-2の引き分けに終わった。この結果により、ポチェッティーノ体制下でのチームの初勝利はさらに先送りされることとなった。

水曜日に開催されたこの波乱に満ちた一夜は、試合終了間際に起きた物議を醸すVAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）の介入によって記憶されることとなった。マンチェスター・ユナイテッドは勝点3を逃したものの、その過程で示した攻撃力と粘り強さは、今後のリーグ戦に向けた希望ともなった。

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劇的なPKと逆転ゴールの瞬間

エスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデでの試合は、前半から両チームの激しい攻防が繰り広げられた。前半、マンチェスター・ユナイテッドはルイス・スアレスがPKを成功させ、ホームのスポルティングに対して先行する場面を作った。このPKは、センネ・ラメンスが最初の試みをセーブした直後に与えられたものであった。

しかし、その後の展開では不運な判定が相次いだ。ユナイテッドはアマド・ディアロが同点ゴールを決めたが、主審のシモン・マルチニアクがユーリ・ティーレマンスのファウルで先に笛を吹いていたため、このゴールは認められなかった。この判定が試合のムードを一変させる要因となった。

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後半の逆転劇とゴールの瞬間

後半に入ると、マンチェスター・ユナイテッドは再び主導権を握り始めた。ブルーノ・フェルナンデスがPKを決め、チームを再びリードする状況を作った。さらに、フェルナンデスの低いシュートがピッチの芝のくぼみに当たってコースを変え、GKを破って逆転に成功した。このゴールにより、マンチェスター・ユナイテッドは試合を有利に進めるかのように見えた。

しかし、スポルティングも諦めず、終盤のクロスでセンネ・ラメンスがチャンスを作った。ラメンスのクロスを取り損ねた直後、ルイス・スアレスが同点ゴールを決めた。このゴールにより、試合は再び膠着状態に陥り、最後の攻防が期待される展開となった。

試合終了間際のVAR介入と退場

試合は2-2のスコアで82分まで進み、ブルーノ・フェルナンデスがCKを蹴り込むと、スポルティングのGKカイケがプレッシャーを受けながらボールを自陣のゴールに押し込むアクシデントが発生した。この瞬間、マンチェスター・ユナイテッドは劇的な勝利をつかむかに見えた。

しかし、長時間にわたるVARチェックの結果、主審のシモン・マルチニアクはピッチ脇のモニターで映像を確認し、得点を取消した。この判定により、マンチェスター・ユナイテッドは勝ち点3を逃すこととなった。さらにアディショナルタイムでは、ユーリ・ティーレマンスが退場となり、試合は最終的に2-2のドローで終結した。

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ポチェッティーノ体制下の課題と今後の展望

この結果を受け、マウリシオ・ポチェッティーノ監督のマンチェスター・ユナイテッドでの初勝利は、さらに先送りされることとなった。UEFAチャンピオンズリーグにおけるこの引き分けは、チームが抱える課題を浮き彫りにするものとなった。

特に、重要な局面でのVARの介入と、それに伴う判定の取り消しは、チームのメンタル面にも影響を与える可能性がある。ルイス・スアレスやブルーノ・フェルナンデスなどのスタープレイヤーが好成績を収めていた一方で、ディフェンス面での課題も指摘されている。

今後、マンチェスター・ユナイテッドはリーグ戦を中心に勝点を積み重ねる必要があり、UEFAチャンピオンズリーグでの活躍にも期待がかかる。マウリシオ・ポチェッティーノ監督は、この結果を教訓とし、チームの結束力を高め、次の勝利につなげる必要がある。