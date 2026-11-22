マンチェスター・ユナイテッドのレニー・ヨロがアンフィールドで早々退場。マウリシオ・ポチェッティーノ新監督は初陣でリヴァプールに0-2とリードされる苦難の幕開けとなった。

マンチェスター・ユナイテッド の新指揮官である マウリシオ・ポチェッティーノ 氏の率いるチームは、プレミアリーグ第11節の リヴァプール 戦で悲惨なデビューを飾った。日曜日に開催された アンフィールド でのこの重要な試合において、フランス人DF レニー・ヨロ 選手は開始早々の8分にレッドカードを受け、チームは10人での戦いを強いられた。

ヨロ選手の退場とイサク選手との接触

退場の直接的な原因は、リヴァプールFWアレクサンデル・イサク選手がゴールへ独走した際、彼を倒してしまったことによるものだった。この守備のミスは、キックオフからわずか8分でマンチェスター・ユナイテッドの戦術的な目算を完全に狂わせる結果となり、ポチェッティーノ氏の新たな挑戦は早々と悪夢のような展開へと変わった。この失態は、監督が望んでいた理想的なスタートを台無しにした。

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ソボスライ選手がフリーキックで先制

ホームチームのリヴァプールは、相手の数的不利を瞬時に突いて対応した。退場処分となったヨロ選手のファウルから得たフリーキックの機会を逃さず、10分にはドミニク・ソボスライ選手が鮮やかなシュートで先制点を挙げた。このゴールはアウェイチームであるマンチェスター・ユナイテッドにとって、さらに戦況を困難なものにする決定的な一撃となった。

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ポチェッティーノ氏のプレッシャーと戦術的困難

テレビ映像には、タッチライン際で怒りと苛立ちを表情に浮かべるポチェッティーノ氏の姿が収められていた。伝統的なライバルであるリヴァプールを力強いスタートで迎えたいと考えていた同監督だが、序盤のうちにチームはビハインドを背負うだけでなく、選手を一人失うという複雑な戦術的状況への対応を迫られることとなった。これは、キックオフ前には想定していなかった深刻な困難であった。

ヴィルツ選手が2点目を追加

10人で戦うことになったマンチェスター・ユナイテッドの苦境は、さらに深まる。ポチェッティーノ監督にとって新たな打撃となる出来事が、退場からわずか3分後の13分に発生した。リヴァプールのFWフロリアン・ヴィルツ選手が2点目を決め、ホームチームが2-0とリードを広げた。この瞬間、マンチェスター・ユナイテッドは早くも崩壊状態に陥ったと言える状況となり、ポチェッティーノ氏の初陣は最悪のスタートで幕を開けた。