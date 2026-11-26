ポチェッティーノ監督が、チャンピオンズリーグのスポルティングCP戦で失点につながるミスを犯したマンチェスター・UのGKセンネ・ラメンスについて、考えを明かした。

マンチェスター・ユナイテッド のマウリシオ・ポチェッティーノ監督が、相次ぐ目立ったミスで厳しい視線を浴びるGKセンネ・ラメンスについて語った。 ベルギー代表GKはスポルティングとのチャンピオンズリーグで苦しい夜を過ごし、今週末のブレントフォード戦を前に、ファンからは起用変更を求める声が上がっている。

ユナイテッドはポルトガルでの波乱に満ちた欧州カップ戦で、勝利を逃して引き分けに終わった。 アウェーのユナイテッドはブルーノ・フェルナンデスが2得点を挙げたが、スアレスも2得点で応戦。 さらに、スポルティングのGKカイケ・ペレイラによる終盤のオウンゴールは取り消された。 このブラジル人GKに対するファウルがあったためだ。

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その中心にいたラメンスにとって、試合はつらい展開となった。 最初のPKは防いだものの、24歳のGKは数分後に再びPKで失点し、終盤にはミスでホームチームに同点ゴールを許した。 それでもポチェッティーノ監督は、元ロイヤル・アントワープの守護神を支える姿勢だ。