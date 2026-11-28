マウリシオ・ポチェッティーノ監督の下、マンチェスター・ユナイテッドがブレントフォード戦で0-4の敗戦を喫し、1961年以来となる3試合連続4失点以上という歴史的な不名誉な記録を更新した詳細を伝える。

マウリシオ・ポチェッティーノ 新監督率いる マンチェスター・ユナイテッド の苦戦が、就任直後から顕著になっている。11月28日の土曜日夜、 オールド・トラッフォード で開催された プレミアリーグ 第12節の試合で、 マンチェスター・ユナイテッド はホームの ブレントフォード に0対4で完敗した。この結果により、 マンチェスター・ユナイテッド はリーグ戦で3試合連続で4失点以上を喫するという、60年以上見られなかった不名誉な歴史的記録を更新することとなった。監督交代直後の重圧が、チームのパフォーマンスに明確な影を落としている。

1961年以来の失点記録と詳細なスコア推移

この連敗と多失点の記録は、マウリシオ・ポチェッティーニの指揮下でのみならず、前任者の下も含めた一連の流れの中で始まった。11月8日に行われたアストン・ヴィラ戦では、当時の指揮を執っていたマイケル・キャリックの下でマンチェスター・ユナイテッドは4対4の引き分けに終わった。この試合でマンチェスター・ユナイテッドは4失点を喫しており、これが連続多失点の始まりとなった。その後、11月22日にはリヴァプールとの対戦で0対4の敗戦を喫し、さらに今回11月28日のブレントフォード戦でも同じ0対4のスコアで屈辱的な敗北を味わった。これにより、3試合連続で合計12失点を記録したことになる。一方、得点はわずか4点であり、これらすべてはアストン・ヴィラ戦で挙げられた得点のみである。

Also read みんなでスマホのホーム画面に設定した「0-4の完敗」画像。八戸学院野辺地西は5か月の確かな成長を見せるも延長の末に力尽きる:青森

60年ぶりの4点差連敗という不名誉な記録

失点数の多さだけでなく、ゲームの支配力を失ったこと自体も深刻な問題として指摘されている。X（旧Twitter）のアカウント「ミスター・チップ」が公開したデータによると、マンチェスター・ユナイテッドがイングランドのトップリーグで4点差以上の敗戦を2試合連続で喫したのは、1963年12月以来のことである。アストン・ヴィラ、リヴァプール、そしてブレントフォードとの3試合において、いずれも4度ネットを揺らされたこの状況は、クラブの歴史において稀に見る糟糕なパフォーマンスである。ソーシャルメディア上のスポーツアナリストやファンはこの結果に対して強い懸念を示しており、チームのディフェンスラインの崩壊が課題となっている。

Advertisement

マウリシオ・ポチェッティーノ監督への重圧と展望

アルゼンチン人指揮官であるマウリシオ・ポチェッティーノ監督の下、オールド・トラッフォードで待ち受ける任務の難しさが、わずか3試合で明らかになった。新監督はチーム再建に向けた指示を出しているものの、現在の結果は就任早々からの重圧を物語っている。ファンやメディアは、ポチェッティーノ監督が短期間で結果を出せるか、あるいは長期的な視点でチームを改革していくかに注目を集めている。この3試合で示された脆弱なディフェンス力は、今後の重要なホームゲームやリーグ戦での順位争いにおいて、大きなリスク要因となる可能性がある。ポチェッティーノ監督は、この歴史的な不名誉な記録を払拭するため、即効性の高い対策を講じる必要がある。