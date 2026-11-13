ポチェッティーノUEFA監督就任とマネージャーの課題：INEOSの移籍権限と戦略

マウリシオ・ポチェッティーノがマンチェスター・ユナイテッド新監督に就任。CAPTAINマイケル・キャリックの後任として、防守備の脆弱性と移籍予算確保という重大な課題に直面する。

マウリシオ・ポチェッティーノ が、ついに マンチェスター・ユナイテッド のトップ監督に就任することが決定した。アルゼンチンの指揮官は過去10年間、幾度となくオールド・トラッフォード行きの噂に名前が上がってきたが、今回は真の事実となった。ポチェッティーノはクラブ史上最高の監督、サー・ アレックス・ファーガソン と親しい関係にあり、長年の縁が結実する形だ。

就任までの複雑なタイミングと代表活動

実のところ、今回の就任タイミングは理想的とは言えない状況だ。もしマンチェスター・ユナイテッドがマイケル・キャリックを正式な監督に就けていなかったら、ポチェッティーノはワールドカップ後に補償金なしで迎えることができていただろう。しかし、ポチェッティーノはアメリカ代表との間で2030年までの新契約を既に結んでいるため、この選択肢は消えている。

Also read 大相撲九州場所6日目 豊昇龍が高安を寄り切り連敗止める

クラブはポチェッティーノの新監督就任に合意したと正式に発表した。ただし、オールド・トラッフォードでの指揮が始まる前に、ポチェッティーノはアメリカ代表のCONCACAFネーションズリーグ準々決勝を指揮しなければならない。これはハイチとのホームゲームとアウェーゲームの2試合に及ぶものだ。

このスケジュールにより、リヴァプール戦までにポチェッティーノが率いるチームとの練習は、わずか1から2回しか実施できない可能性が高い。当然ながら、アンフィールドで良い結果を残すチャンスはあるが、現在代表活動のためにチームを離れている選手も複数在籍している。可能な限り早く新監督が目の前の仕事に集中できる環境を整えるべきだったという見方もある。

Advertisement

キャリック指揮下の戦術的迷走と守備の穴

少なくともポチェッティーノは、自身の基本的な考え方やシステム内での選手の役割を明確に伝える時間があっただろう。実際には、キャリックがさらに2日間練習を指揮し続けた。ニュースを見たり携帯電話で情報を探したりするだけで、自分が間もなく解任されることを十分に理解していた状況だ。

元MFが怒りを押さえながら形式的に練習を指揮していたとしても、無理はないだろう。不透明な状況が続いたことで、練習での強度は大きく低下した可能性が高い。ユナイテッドは敵地でチェルシーに0-2で敗れ、チャンピオンズリーグではローマに3-2で逆転勝ちを果たした。アストン・ヴィラ戦では4-4の引き分けに終わった。

選手たちがキャリックのために戦っている姿は十分に伺えた。しかし、ユナイテッドをプレミアリーグで3番目に守備の弱いチームにしている最終ラインの重大な弱点を、キャリックが埋める方法を見つけることはできなかった。

ポチェッティーノのハイプレスと結果への期待

ポチェッティーノも、この課題を魔法のように瞬時に解決できるわけではない。しかし、キャリックが採用していた「中途半端なプレス」をやめ、自身の代名詞である全力のハイプレスに切り替えることで、チームをより組織的なものに変えることは可能だろう。もしそうであれば、チェルシー戦とヴィラ戦で勝ち点1ではなく、4から6ポイントを獲得できた可能性が高い。

Advertisement

そうであれば、2週間もの間、降格圏にとどまるという屈辱的な状況を防ぐことができたかもしれない。新監督のスタイル変更が、今後の成績にどのような影響を与えるかが注目される。

移籍権限とINEOSによる財政制限の課題

ポチェッティーノが契約に署名する前に、補強に関する権限の範囲と移籍予算の確保が焦点となった。INEOSはこれまで、過半数株主であるグレイザー家が積み上げた重い負債に対処するため、監督に与える予算を制限してきた経緯がある。ウィルコックスは3段階の計画を立てているとされる。

元選手のエール・ネヴィルは、ポチェッティーノが自身の立場を徹底的に守るべきだと指摘した。契約解除時の補償金を盛り込むことはもちろん、1月にDFを2人獲得する必要があるため、来夏の最低限の予算を確約させる必要があると主張している。クラブがこれを認めない場合、仕事を引き受けるべきではないという厳しい見解も示されている。