マンチェスター・ユナイテッドはブレントフォード戦で4-0の大敗を喫し、ポチェッティーノ監督のもとで7ハーフ連続2失点というプレミアリーグ史上初の悲劇的記録を残した。

マンチェスター・ユナイテッド は、 ブレントフォード との試合で4-0の完敗を喫し、 マウリシオ・ポチェッティーノ 監督の下で深刻な不振に陥っている。この結果は、オールド・トラッフォードが「悲鳴の劇場」と化すほどの歴史的な惨事となった。国内外のメディアはこの試合を強く批判し、チームの低迷が顕在化していることを示している。

プレミアリーグ史上初の7ハーフ連続失点記録

今回の敗戦により、マンチェスター・ユナイテッドは7ハーフ連続で2失点以上を喫する事態に直面した。これはプレミアリーグの歴史において初めてのことである。『ザ・サン』はこの記録的な失点を指摘し、オールド・トラッフォードの愛称が「夢の劇場」から一転して「悲鳴の劇場」へ変わったと表現した。この統計的な異常値は、チームの守備ラインが完全に崩壊していることを証明している。

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メディアが指摘するポチェッティーノ陣営の屈辱と采点

『デイリー・メール』は、この結果を「完全な屈辱」と呼ぶなど、極めて厳しい論調で報じた。ブレントフォードがポチェッティーノ率いるチームを本拠地で粉砕した事実を伝え、選手採点においても厳しい評価を下している。期待を大きく下回るプレーや、新指揮官の信頼に応えられなかった選手の名前が問われるなど、結果と内容に対する怒りの大きさが新聞の論調に反映されている。

サポーターのチャントとファーガソンの動揺が示す現実

試合の進行における視覚的な要素も、敗戦の痛々しさを際立たせている。ブレントフォードのサポーターは、1937年以来となるユナイテッド相手からのアウェイ初勝利を祝った。彼らは毎週マンチェスター・ユナイテッドと対戦できないものかという皮肉交じりのチャントを響かせ、勝利を脅威的に祝った。カメラは試合中の光景を捉え、2点を先行するとポチェッティーノ監督が呆然とする姿や、クラブのレジェンドであるサー・アレックス・ファーガソンが動揺した様子を映し出した。

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アイヤーとシャーデが決め、ファンがスタジアムを去る

終盤にかけて点差はさらに広がり、明確な決着を見た。82分にはクリストファー・アイヤーが3点目を奪取し、勝利を決定づけた。さらに90分1秒には、ドイツ代表のケヴィン・シャーデが4点目を奪取し、試合の最終スコアを確定させた。試合終了の笛を待たずに数千人のファンがスタジアムを後にする異様な光景が見られた中、ブレントフォードが4-0の完勝を収めた。

7ハーフ連続失点という歴史的記録の意味

この4-0というスコアは、単なる1試合の敗北を超えた意味を持つ。ポチェッティーノ監督の就任直後からの継続的な失点パターンは、戦術的な欠如や選手の精神面の崩壊を示唆する強力な証拠となった。特に、オールド・トラッフォードでこれほどまでに観衆が席を立たせる事態は、クラブの重圧がピークに達したことを示している。今後の展開において、チームがどのように立て直しを図るかが焦点となる。