マンチェスター・ユナイテッドの若手DFヘヴンが新監督ポチェッティーノのもとでベンチライフを強いられており、出場機会を求めて移籍を検討している。クラブの19位転落と新DF獲得の噂も相まって、ヘヴンはレンタルまたは完全移籍での新たな挑戦に前向きである。

』によると、20歳のイングランド人DFはチームの構想から外れていることに不満を募らせている。 新指揮官マウリシオ・ポチェッティーノの初陣となった先週日曜日のリヴァプール戦では、チームが4-0で大敗するなか、ベンチに座ったまま出番がなかった。

昨日水曜日に行われたチャンピオンズリーグのスポルティング・リスボン戦（2-2）でも同様だった。 ヘヴンは2025年2月にアーセナルから移籍して以来、21カ月で3人目の指揮官を迎えることになった。 プレミアリーグで19位に転落したマンチェスター・ユナイテッドが降格圏からの脱出を目指すなか、ポチェッティーノが経験豊富な選手を重用する可能性が高いことを、本人も理解している。 さらに、マンチェスター・ユナイテッドには1月に新たなDFを獲得するとの噂があり、ヘヴンの不安は増している。

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候補の一人とされるのがフルアムのカルヴィン・バッシーだが、フルアムは主力である同選手の放出を望んでいない。 一方で、ヘヴンにはフルアムとバルセロナが関心を寄せている。 両クラブは、彼がアーセナル退団を決断した際にも獲得を試みていた。 本人はレンタル移籍で新たな挑戦をすることを望んでいるが、完全移籍を可能にするオファーについても検討を拒むつもりはないという。