マウリシオ・ポチェッティーノ監督率いる米国代表がハイチを6-0で破る大勝を収めた。マンチェスター・ユナイテッド監督就任が間近となる中、ポチェッティーノ氏はチームの成長とプロ意識を称賛した。

マウリシオ・ポチェッティーノ 監督は、率いる 米国代表 がハイチを6-0で圧倒した後、チームは国際舞台で偉業を成し遂げられると太鼓判を押した。アルゼンチン人指揮官は マンチェスター・ユナイテッド の監督に就任するため退任する見通しだが、最高レベルで戦えるチームを残していくと強調している。

米国代表の歴史的6-0大勝

アメリカ代表は10分、オーストン・トラスティがCKから先制点を挙げ、後半にはさらに5得点を奪った。南フロリダでの対戦相手ハイチは形式上のホームチームだったが、国内での暴力行為により自国で試合を開催できなかった。

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ワールドカップ以来初の代表戦出場となったクリスティアン・プリシッチは、2分間で2得点を記録した。代表通算91試合で35得点とし、歴代得点ランキングでエリック・ウィナルダを抜いて4位に浮上した。ウェストン・マッケニー、途中出場のフォラリン・バログン、そして10代のジュリアン・ホールも得点を挙げ、大勝を締めくくった。

ホールは代表5試合で4点目を記録し、ポーランドではなくアメリカ代表でプレーすることが正式に確定した。ハイチ寄りの観客が大半を占めるなか、70分にはジョスエ・カジミールのクロスをレニー・ジョセフが決め、一時は大歓声が上がったものの、オフサイドの判定でゴールは認められなかった。

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ポチェッティーノの監督退任と後継体制

ポチェッティーノ監督はマンチェスター・ユナイテッドの新監督として着任することが決まっており、米国代表での任期は間もなく終了する見込みだ。指揮官は記者団に対し、自身が去った後もチームが最高水準で戦えるよう準備を進めていると明かした。彼は、選手たちが自身の退任噂に対しても非常にプロフェッショナルであると感じていると述べた。

「噂を耳にし始めた初日から、そして数日前に我々が正式に発表してからも、彼らは非常に、非常にプロフェッショナルだった」とポチェッティーノは語った。彼は、選手たちがこの状況を成熟した形で対処したことを心から誇りに思うと強調し、チームの精神的な成長を評価した。

プリシッチの記録更新とチームの反応

ACミランの攻撃手クリスティアン・プリシッチは、退任するポチェッティーノ監督に対する敬意を表するとともに、前を向く姿勢を示した。プリシッチはマンチェスター・ユナイテッドでの監督の成功を願いつつ、選手たちはこれまでどおり努力を続け、チームとして成長し続けていく考えを示した。

「彼にはそこで大きなチャンスがあると思う。僕たちはこれまでどおり続け、チームとして成長し続けるよう努めるだけだ」とプリシッチは語った。彼は、ポチェッティーノ監督がチームにもたらした高揚感や良い時期があったことを認め、監督が残していくものは大きいと信じている。

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国際試合の社会的背景と影響

この試合は、ハイチ国内の深刻な暴力行為の影響で、通常のホームタウンでの開催が困難だったため、南フロリダでの開催となった。この状況は、国際サッカーにおける政治的および社会的な課題を浮き彫りにした。ハイチ代表のサポーターは熱狂的にチームを応援したが、オフサイド判定などの審判判断により歓声が揺さぶられる一幕もあった。

米国代表にとっては、ポチェッティーノ監督の下でチームがどのように成熟し、プロ意識を高めてきたかを示す重要な機会となった。選手たちのパフォーマンスは、今後増加する国際試合や重要な大会に向けた自信につながるものであった。クリスティアン・プリシッチやジュリアン・ホールといった新世代のプレーヤーたちの活躍は、米国サッカーの将来の展望を示す明るい要素となっている。