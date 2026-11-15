ポチェッティーノU.S.代表解任後、次期監督候補にサウスゲート氏ら名指し

マウリシオ・ポチェッティーノ氏の後任として、US Soccerはガレス・サウスゲート氏らを候補に挙げています。グアルディオラ氏説得も模索される中、次期代表監督の行方が注目されています。

マウリシオ・ポチェッティーノ 氏がプレミアリーグ復帰へ向けて移籍先を探っている事実を受け、米国サッカー連盟（US Soccer）は次期男子代表監督の後任選びを急いでいます。アルゼンチン出身の指揮官がマンチェスター・ユナイテッドでの指揮を明確に希望したことから、連盟幹部は先週後半にこの情報を把握し、速やかに後任候補のリスト作成に取り掛かりました。

連盟の関係者にとって、最も内部的に望ましいと見なされているのは、元マンチェスター・シティ監督のペップ・グアルディオラ氏を説得して招へいすることです。しかし、事態が急速に進展している状況でも有力な選択肢を確実に確保するため、幹部らはグアルディオラ氏以外の候補者についても並行して検討を続けています。

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サウスゲート氏の起用可能性と懸念材料

後任候補のリストの筆頭には、元イングランド代表監督のガレス・サウスゲート氏が挙げられています。サウスゲート氏はイングランド代表を8年間にわたり率い、2大会連続で欧州選手権の決勝に進出させるという実績を残しました。2024年に代表監督の職を退任して以来、クラブチームや代表チームでの監督を務めておらず、自由な身となっています。

大会での輝かしい実績は米国側の関係者にとって魅力的な要素ですが、内情を知る関係者によると、サウスゲート氏がキャリアの現段階で米国代表の監督就任を受け入れる意欲は低いと見られています。そのため、連盟は正式な後任を探す過程で、候補者リストにある他の人物に注力する方向性が強まりつつあります。

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マルティネス氏とハウ氏の具体的な名前

検討対象となっている別の候補者として、元ベルギー代表およびポルトガル代表監督のロベルト・マルティネス氏が挙がっています。マルティネス氏は、実際にアメリカ代表の指揮を執ることに意欲を示していることが伝えられています。その実績と経験から、連盟幹部の間で議論を呼ぶ存在となっています。

また、ニューカッスル・ユナイテッドの元監督であるエディ・ハウ氏も、後任に最適な人物を見極めるための内部協議の名前が挙がっています。サウスゲート氏の意欲の低さが浮き彫りになるにつれ、マルティネス氏やハウ氏といった他の候補者の名前がより具体的に議論の対象となる可能性があります。

次期監督決定に向けた今後の見通し

US Soccerは、ポチェッティーノ氏の departure 後に代表チームの方向性を再確認する必要があります。グアルディオラ氏のような世界的な名将を招へいできるかは不透明ですが、連盟は多角的なアプローチを取って最良の候補者を探っています。サウスゲート氏の不参加が確定すれば、マルティネス氏やハウ氏との接触が本格化する見込みです。

次期監督の決定は、米国のサッカー環境に大きな影響を与えます。国内外から注目されるこのポジションに誰が就くかによって、代表チームの戦術や将来の国際大会での成績が左右される可能性があります。連盟幹部は、単なる有名選手だけでなく、チームの再建と長期的な成長を果たせる人物を選定するよう努めています。