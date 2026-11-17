マウリシオ・ポチェッティーノ米男子代表監督がマンチェスター・ユナイテッド就任を前に最後の指揮へ。2年間の基盤構築と選手育成、文化的変革の意義を振り返る。

マウリシオ・ポチェッティーノ 米男子代表監督は、シンシナティにあるチームの宿舎で、米国サッカーでの2年余りの時間を振り返り、その意味を問い直している。来たる火曜日に行われるCONCACAFネーションズリーグのハイチ戦が、彼にとっての最後となる試合指揮となる予定だ。

この試合で鳴る試合終了の笛とともに、彼の米国代表監督としての任務は完了する。シンシナティのスタジアムから、マンチェスターへ向けて手配されたプライベートジェットに直行し、到着後は新たな生活へのステップを開始する。監督本人と、彼が残していく代表チームの両方で、それぞれの新たな日々が続いていくことになる。

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ポチェッティーノ、曼聯就任への決意と2年の振り返り

ポチェッティーノは、米国サッカーにおける自身の任期が終了しようとしている現在においても、この2年間のすべてに価値があったと明確に強調している。別れには喜びと寂しさが混在していることを認めつつも、米国サッカーにこれほど注力してきたからこそ、遠くから見守ることは容易ではないと語っている。

彼自身が誰かに尋ねられれば、おそらく「引き受けるべきだ」と即答するだろう。ペップ・-guardiolaのような指導者でさえも引き受けるべきだと考え、すべてが正しい方向へ進んでいると信じている。ワールドカップで指揮を執りたいという長年の思いと、米国で働くことへの関心、そして何かを築くことへの魅力が重なり、米国でそのすべてが実現できたと感じている。

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基盤構築と連盟、選手、人々との関係性

ポチェッティーノが現在、米国サッカー連盟から注目を集める理由の一つは、ナショナル・トレーニングセンターの建設と運用を成功させ、それを米国サッカーの中心拠点として確立したことにある。彼が2024年に初めて男子代表監督への関心を問われた際、自分が何を引き受けることになるのかを十分には理解していなかったと認めている。

就任すればすべてが想定どおりに進むと考えていたのは甘かったと振り返るが、立て直しと再構築、そして自身の色を出す必要があった過程を通じて、必要な基盤が整った。連盟だけでなく、監督自身にとっても、この役割は休暇ではなく、世界有数のクラブが注目する場所での重要な職であった。

米国サッカーで特に気に入っているものの一つは、連盟で共に働いた人々をはじめとする人間関係だ。選手、幹部、ナショナル・トレーニングセンターで日々働く人々まで、違いを生み出すのは人々だと語っている。次に就任する人物も、適切な人々に囲まれることになり、後任にも彼らが勝利をもたらすと信じている。

MLS選手の評価方法と欧州からの視点変化

ポチェッティーノは、MLSでの好調ぶりが外部から「MLSにすぎない」と軽視されがちであることに対し、明確な反对意見を示している。アレックス・フリーマンとセバスティアン・ベルハルターを好例として挙げ、2人が初めて米国男子代表に招集された際はMLSで素晴らしい状態にあったものの、リーグのレベルによって選手の価値が誤って判断される恐れがあると指摘した。

「人々はリーグのレベルで選手を評価するが、それは間違いだ。プレーしている選手のレベルを見なければならない」と彼は述べている。選手がその環境でどのようにプレーし、どうなるかを見極めることが重要であり、才能はどこにでもあるため、より高いレベルで通用するかを見通す眼力が不可欠だと強調している。

自身の経歴を振り返り、若い頃に友人でアシスタントのミゲル・ダゴスティーノと共に、地元のクラブで活躍していた時期の経験を挙げている。より高いレベルで機会を与えられた場合に通用するかが懸念されたが、元アルゼンチン代表のホルヘ・グリッファが2人のプレーはすでに通用すると考え、そこから挑戦が始まったという。

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グリッファは、練習やミーティング、試合の中で、技術、戦術、精神面、プレッシャーに対処する能力を含む複雑な分析を行い、彼らを見て評価した。ポチェッティーノは、プレミアリーグに戻りたいか尋ねられた際、「ここで満足している」と答えたが、毎日の活動への恋しさは少しあると素直に認めている。

代表チームの文化的継承とマンチェスターへの移行

代表チームの活動にはクラブとは異なるリズムがあり、ポチェッティーノは何カ月もの間、直接関わる立場ではなく観察する立場になることがある。12月にはMLSの選手を集めたキャンプがあるが、その後は3月まで待たなければならないため、記者会見や練習など毎日すべてに関わりたいという欲求を満たせない期間が生じる。

現場で直接関わることを好む人物にとって、代表チームの指揮には難しい面があるが、ユナイテッドのような機会が訪れたとき、自分がそれを望み、もう一度自分の力を証明したいと思ったのは確かだと語っている。一方で、米国の文化や各地での活動、選手や関係者との出会いを楽しみ、その自由さを気に入っていた。

ポチェッティーノが根付かせようとした文化は、全員にプレッシャーを感じてもらうシンプルなものであった。選手から調理担当者まで、誰もが自分の仕事を重要なものとして扱い、国を代表することの重みを感じる必要があった。2年前のチームのアイデンティティや組織の考え方は、彼がかけたプレッシャーによって現在よりも良くなっているという。

現在は物事の進め方が変わり、文化がすでに根付いていることを自身も目撃し、ほかの人々にも見て取れると語っている。主将のタイラー・アダムスも、ポチェッティーノが求めた姿勢を示すため、毎日なすべきことを行っている例の一つだ。彼はこの2年間で出会った選手たちや人々を信じ、後任に引き継ぐ際に自分の役割を果たしたと考えるに至っている。