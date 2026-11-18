マウリシオ・ポチェッティーノ監督の米国代表最終戦で、クリスティアン・プリシッチとジュリアン・ホールが活躍。2-0勝利で合計8-0とし、3月のCONCACAFネーションズリーグ準決勝進出を決めた。

アメリカ代表は マウリシオ・ポチェッティーノ 監督の最后の試合のために TQLスタジアム に戻ってきた。前回のシンシナティでの試合で新監督就任が発表されてから2年余りが経過していた。

開始25分、クリスティアン・プリシッチがゴールに背を向けたまま宙に舞った。この攻撃を始めたのもプリシッチ自身で、左サイドをボール運び、内側のジュリアン・ホールへパスを通した。

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ホールから受けたウェストン・マッケニーがプリシッチに向けて浮き球のクロスを送ると、プリシッチは空中で体をひねり、バイシクルシュートをポストに当てて決めた。観客は立ち上がった。

ポチェッティーノ体制最後の勝利の仕組み

前半終了間際には、マッケニーがハイチの最終ラインの背後へ抜け出すホールを見逃さず、その走路にボールを落とした。ホールは走りながら受け、足のアウトサイドで決めた。

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ポチェッティーノが就任したとき、ホールは16歳だった。今は18歳となり、A代表6試合で5得点を挙げている。このチームの成功は、就任時からチームの中心だった2選手と、次の指揮官の下でセンターフォワードを担う候補として存在感を示す10代の選手によって形づくられた。

ホールとマッケニーの貢献度合い

クリスティアン・プリシッチとウェストン・マッケニーは、ポチェッティーノ監督の下で重要な役割を果たしてきた。両選手の連携が、ハイチ戦での得点シーンにおいて明確に表れていた。

ジュリアン・ホールは、ポチェッティーノ監督の最後の勝利を形づくった3人の一人として、その若さと技術でチームを牽引した。彼の成長は、監督の指揮下での大きな成果と言える。

CONCACAFネーションズリーグ準決勝へ

アメリカ代表は2-0で勝利し、2戦合計8-0で3月のCONCACAFネーションズリーグ準決勝に進出した。この結果は、チームが次のステージへ確実に進んでいることを示している。

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マウリシオ・ポチェッティーノはマンチェスター・ユナイテッドへ向かう。最後の勝利を収めたこのチームは、次の指揮官の下でも高いパフォーマンスを期待されている。