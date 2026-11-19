マヌエル・アダムスやジョシュア・ザイア＝チェルシーらの移籍可能性を含め、ポチェッティーノ新監督が求めるアメリカ代表の主力選手たちがマンチェスター・ユナイテッドへ集結する構図が浮き彫りになった。

マヌエル・ポチェッティーノ 新監督の就任を前に、 マンチェスター・ユナイテッド における アメリカ代表 選手たちの将来性が注目されている。ポチェッティーノ監督自身も、クラブの常連となっている米代表メンバーが間もなく オールド・トラッフォード へ加わる可能性について言及した。この動きは、クラブの戦略的な補強方針が明確化されたことを示している。

バログン移籍の可能性と財政的合理性

フォラリン・バログンにとって、オールド・トラッフォードへの到着はキャリアの大きな転機となり得る。昨年夏にはエヴァートンへの移籍を巡って混乱が生じていたが、現在は異なる方向へ進んでいる。マンチェスター・ユナイテッドは現在、即戦力のストライカーを強く必要としており、補強の優先度が高い状況にある。

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しかし、クラブの財政状況を考慮すれば、支出できる金額には上限が存在する。近年、FWの移籍市場は高額化しており、プレミアリーグで実績のある選手や欧州のエリートクラブに所属する選手は、財政的な制約から避けるべき存在と見なされつつある。その点、バログンは4500万ユーロ、換算すると3858万ポンド、5230万ドルでエヴァートンへ移籍する予定だった。現在の市場価値と比較すれば、これはほぼお買い得と言える額だ。

アダムスとマッケニーがもたらす戦術的変化

マンチェスター・ユナイテッドの中盤には運動量が不足していると指摘されており、マヌエル・アダムスがそれを埋める鍵となる。ポチェッティーノ監督はアダムスを高く評価しており、新たなサイクルで最初の代表活動を終えただけで、アメリカ代表のキャプテンに指名するほど信頼を寄せている。アダムスは間違いなく中盤に求める運動量をもたらせる存在である。

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監督の決断に対する問いに対し、関係者は「人生で断れるような話ではありません。言いたいことは分かりますよね？ 選手としてのキャリアで得られるチャンスは一度だけですし、もちろん監督としても同じです。だから最大限に生かさなければなりません」と語った。また、ウェストン・マッケニーの移籍にも明確な理屈がある。ポチェッティーノ監督はかつてユヴェントスについて「ウェストン・マッケニーとほかの10人」と表現したことがある。

守備陣の強化と将来の展望

ロビンソンは長年、ビッグクラブの獲得候補に入っていた。しかし、理由はどうあれ、フラムを離れる移籍は実現していなかった。29歳となった今、高額移籍が成立する時期はおそらく過ぎている。だが、マンチェスター・ユナイテッドが求めているのは高額な補強ではなく、実際に頼れる左サイドバックだ。ポスト・ポチェッティーノ時代の構想においても、堅固な守備陣の整備は不可欠である。

フリーマンについても、ポチェッティーノとの契約が報じられる前からプレミアリーグ移籍のうわさがあった。彼のエリート級身体能力は際立っており、ビジャレアルではラ・リーガでのプレーを通じて総合力を高めてきた。スペインの技術的なスタイルでもう少し経験を積めば、世界屈指のDFになれる可能性がある。

市場価値とクラブ戦略の整合性

イングランドのホームグロウン選手であるバログンは、プレミアリーグの環境にすでに慣れており、最高峰の舞台でもポチェッティーノ監督の下で最高のプレーを見せてきた。このことは、クラブが求める戦術的適合性を満たしていることを示している。財政的な制約がある中でも、既知の実績を持つ選手を獲得することは、リスク管理の観点からも合理的だ。

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複数のポジションで選手層を厚くできるマッケニーの活用は、監督の好みである自由な攻撃的役割での起用とも整合する。アダムスによる中盤の活性化と、ロビンソンやフリーマンによる守備陣の安定化。これら一連の動きは、単なる個々の選手獲得ではなく、クラブ全体の戦術体系を再構築するための重要なピースとなっている。