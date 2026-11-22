ポチェッティーノ監督はレニー・ヨロの退場判定に異議を唱えつつ、チームの集中力向上と選手判断の改善を促し、責任を取って指導を続ける決意を示した。

ポチェッティーノ 監督は、試合中のレフェリーの判定に対し公式に異議を唱えながら、自身のチームがその結果に対する責任を全面的に受け止めるべきだと強調した。彼は選手たちがピッチ上で下す判断の質を改善していく必要性を指摘し、判定をめぐる議論とは切り離して、チームのパフォーマンスを根本から見直す必要があると説いた。

集中力向上とピッチ上の判断改善

ポチェッティーノ監督は、チームがさらなる集中力を高める必要があるという受け入れ難い現実を直視しなければならないと語った。ピッチ上でより良い判断を下し、パフォーマンスを劇的に向上させることが求められていると述べ、選手たち自身を批判すべきだと主張した。同時に、試合中に起きた納得のいかないいくつかの場面についても議論する必要があると述べ、内部的な反省と外的な抗議のバランスを取った。

Also read ソシエダ久保が途中出場でアウェールラシンと2-3で敗れ5位キープ

ヨロ退場判定に対する詳細な異議申し立て

ポチェッティーノ監督は、試合開始から8分間に起きたレニー・ヨロの退場シーンについて、その妥当性に深刻な疑問を呈した。ボールがゴールキーパーに向かっていた時点で、そのカメラアングルではレニー・ヨロがアレクサンデル・イサクを倒す意図がまったくないことが明確にわかるはずだと強調した。ビデオアシスタントレフェリー（VAR）がこの瞬間を確認していれば、この判定は覆されていた可能性が高いと示唆した。

Advertisement

PK判定の類似性と早期得点の影響

監督は試合序盤の別の接触シーンについても、ジェレミー・ジャケとブライアン・エンベウモのプレーに対する判定の見直しが求められていると指摘した。この二つの場面には類似点があり、もしマンチェスター・ユナイテッドにペナルティキック（PK）が与えられていたとしても驚くには値しないと見解を示した。ポチェッティーノ監督は、もしマンチェスター・ユナイテッドが試合序盤に得点していたのであれば、試合の展開や自身の最終的なパフォーマンス評価が全く異なるものになっていた可能性を認めた。

チーム保護と責任あるリーダーシップの堅持

厳しい状況に直面しながらも、ポチェッティーノ監督は責任を負ってチームとともに取り組みを続ける覚悟を強調している。彼は起きた事実を変えるつもりはないとし、レフェereeへの敬意とリスペクトが非常に重要だと述べた。同時に、指導者としてチームを守り、自分の意見を表明する権利があると主張し、あのプレーがサッカー界の誰の目にも明らかであり、レッドカードに値するものではなかったと改めて主張した。