ポチェッティーノ体制が示すアメリカサッカー新時代 信念と変革の2年

ポチェッティーノ監督が就任以来、アメリカ代表チームを率いて2年近くが経過した。彼はこれまでにない改革を断行し、ワールドカップへ向けたチームの基盤を再構築している。多くの試練と奮闘の日々の中で、チームは成長を見せ始めており、新たな文化と「信念」を核とする戦い方が芽生えつつある。

ポチェッティーノ は、アメリカ サッカー 界を再定義する旅路を歩み始めてから2年近くが経過した。 彼の就任は、大きな期待と同時に、米国 サッカー 界特有の文化的・構造的課題にどう向き合うかという問いを投げかけた。

アルゼンチン出身でエスパニョール、サウサンプトン、トッテナム、パリ・サンジェルマン、チェルシーといった欧州の名門で実績を積んだ名将にとって、アメリカは未知の環境だった。 しかしポチェッティーノは、これまでの経験を活かしつつ、新たな哲学をアメリカに浸透させることを決意した。 体制初陣となった2024年10月、テキサス州オースティンの夜はお祭り騒ぎだった。 会場には大勢のファンが集まり、伝説的アメリカ人監督テッド・ラッソのモットー「Believe（信じろ）」を想起させるポスターが配られた。

この象徴的な瞬間、ポチェッティーノは「心から信じ、大きな目標を抱こう。 すべての試合に勝てると信じ、ワールドカップで優勝できると信じよう」と語り、チームとファンに強いメッセージを送った。 就任会見で彼は、住み慣れたアルゼンチン、スペイン、フランス、イングランドとは異なる米国の文化の中で活動しながら、同時に再構築することが重要な課題だと述べていた。 変化はゆっくりと、しかし確実に表れ始めた。

ブラジルやアルゼンチンといった強豪との試合ではなく、トリニダード・トバゴ、サウジアラビア、ハイチといった opponentsとの戦いを通じて、新しいチームの基盤が築かれていった。 夏には、主力選手が多くの不在となった中、全米を転戦する荒々しい1か月のツアーが行われた。 コスタリカ、グアテマラとの親善試合を経て、ゴールドカップでは若手とベテランが混在するチームが結成され、予選から決勝まで勝ち進んだ。 メキシコに敗れたものの、その戦いぶりは方向性を示すものだった。

ポチェッティーノは「努力、献身、情熱」の基準を掲げ、その基準に達しない選手は招集しないという厳格な姿勢を貫いた。 この夏の経験により、期待値はリセットされ、チームは新たな出発点に立った。 ポチェッティーノ時代のすべては「信念」に集約される。 ヘッドコーチへの信頼、彼がチームをワールドカップへ導く力への信頼、そして「黄金世代」と呼ばれる選手たちへの信頼。

さらに、1994年のワールドカップ以来、32年近くかけて築かれてきた米国サッカー界の育成プログラムへの信頼も含まれる。 これまでの道のりは一直線ではなく、チームの進歩は議論の的となることもある。 しかし就任当時と比べ、どれほど強くなったかという問いに対して、ポチェッティーノは言う。

「信じることこそが、全ての出発点だ」と。 目前に迫ったワールドカップへ向けて、アメリカ代表は信念の下、新たな挑戦を続けている





GoalJP_Official / 🏆 112. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ポチェッティーノ アメリカ代表 ワールドカップ チーム再建 信念 北中米カリブ海 育成 改革

United States Latest News, United States Headlines