マウリシオ・ポチェッティーノ監督が、リヴァプール戦でブルーノ・フェルナンデスが感じた異議を明らかにし、審判団に対する疑問を投げかけた。

マウリシオ・ポチェッティーノ 監督は、 マンチェスター・ユナイテッド が リヴァプール と対戦した試合での大敗 regarding 審判判定への不満を明らかにした。この試合では、開始早々の出来事がクラブの運命を大きく左右する形となった。特に主将 ブルーノ・フェルナンデス が先制点をめぐって抱いた疑念について言及し、クラブ首脳陣が審判団に対して厳格な説明を求めている背景にも触れた。この事態は、アンフィールドでの試合展開を一瞬で変え、その後の議論に火をつけることになった。

開始8分で暗転した判定の経緯

アンフィールドへの遠征は、試合開始からわずか8分以内に暗転した。相手チームの攻撃に対し、レニー・ヨロがゴールに迫るアレクサンダー・イサクを倒したことで、サム・バロット主審はレッドカードを提示した。マンチェスター・ユナイテッド側は、VAR担当のジョン・ブルックスがこの判定に対して実質的な異議を唱えなかったと主張している。この一連のやり取りは、クラブ側にとって極めて不適切なプロセスであったと認識されている。

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その後、イングランドサッカー協会の規律委員会は、レニー・ヨロへのレッドカードとその出場停止処分を正式に取り消す決断を下した。この決定は、当初の審判判定が最終的なものではない可能性を示唆するものとなったが、試合中の出来事としては既に決定打を与えてしまった。マンチェスター・ユナイテッドは、この審判団の判断に対する責任を問う動きを強めている。

フェルナンデスの指摘と先制点の問題

レニー・ヨロの退場後、リヴァプールが有利なフリーキックのチャンスを得た。この状況でドミニク・ソボスライがシュートを放ち、リヴァプールが先制点を決めた。このプレーの直後、マンチェスター・ユナイテッドの主将ブルーノ・フェルダンデスは、シュートの瞬間に相手選手のブラッドリー・バルコラが自チームの壁に触れていたとバロット主審に訴えかけた。しかし、VARはこの介入を行わなかった。

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2日後に行われた取材において、ポチェッティーノ監督はこの主将の反応を高く評価した。監督は、チーム全体がその瞬間に注意を払っていなかったかもしれないが、ブルーノは見事にその状況に気づいていたと語った。監督は主将としての責任と洞察力を称賛し、ピッチ上で何が起きているかを察知し、感じ取れることがリーダーの資質であると強調した。

さらにポチェッティーノ監督は、この先制点が認められるべきではなかったと強く主張した。バルコラが壁に接触していたという事実は、ルール上プレーを停止させる理由になると見なしている。昨季にクリスタル・パレスでエベレチ・エゼが決めたゴールが取り消された過去の例を引き合いに出し、なぜ今回のゴールでVARが確認を行わなかったのか、明確な疑問を投げかけた。監督は、このゴールは取り消されなければならない立場にあると断じた。

クラブの立場と今後の展開

これらの出来事は、マンチェスター・ユナイテッドと審判団の間に深刻な対立を生み出す結果となった。クラブ首脳陣は、このような重要な判定においてなぜ誤りがあったのか、またなぜ是正されなかったのかについて、早急な説明を求めている。審判団の説明不足は、クラブの信頼を損なう要因となっており、単なる試合の勝敗以上の問題として認識されている。

マンチェスター・ユナイテッド側は、今回の一連の判定が選手たちのパフォーマンスに直接的な悪影響を与えたと考えている。特に、ブルーノ・フェルナンデスのような経験豊富な選手が疑問を呈したにもかかわらず無視された点は、クラブにとって許し難い事案である。今後、イングランドサッカー協会や関連当局に対し、透明性の高い調査と説明を求める動きがさらに強まると予想される。この事態は、単なる審判の問題ではなく、サッカーの公正さを守るシステムそのものへの問いかけとなっている。

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ポチェッティーノ監督の発言は、試合後の静寂を破り、メディアやファンの間で大きな議論を呼んでいる。彼が示した過去の事例との比較は、VARの運用に一貫性の欠如がある可能性を示唆している。マンチェスター・ユナイテッドは、この判定をめぐる経緯を詳細に記録し、将来の同種の問題回避に向けた提言を行う可能性がある。クラブの立場を固めるためには、客観的なデータとルールの解釈に基づいた議論が不可欠である。