ポチェッティーノ監督、マッケニーを獲得へ ユヴェンツォと交渉入りか

マンチェスター・ユナイテッドの新監督マウリシオ・ポチェッティーノが、トッテナム時代から親交のあるウェストン・マッケニーの獲得を意欲的に模索している。ユヴェントスは売却に慎重な姿勢を見せるが、適正なオファーがあれば交渉が進展する可能性がある。

マンチェスター・ユナイテッド の新たな指揮官 マウリシオ・ポチェッティーノ は、中盤の強化に向けて ユヴェントス の ウェストン・マッケニー を主要な補強ターゲットに指定したと報じられている。元トッテナム監督のポチェッティーノは、アメリカ代表でのプレーを通じてマッケニーと強い絆を築いており、彼との再会を強く望んでいる。この動きは、マイケル・キャリックの後任として正式に監督に就任したポチェッティーノにとって、新陣容構築の最初の大きなステップとなる。

ポチェッティーノがマッケニー獲得に注力する背景

ポチェッティーノがマンチェスター・ユナイテッドの監督に就任した直後、彼の注意を引いたのはマッケニーのパフォーマンスだった。アメリカ代表の舞台でともに過ごす中で信頼関係を築いた両者だが、ポチェッティーノは当面の間、自身の指導ではなくアメリカ代表での任務を優先する方針だ。具体的には、ハイチとのCONCACAFネーションズリーグ準々決勝、ホーム＆アウェーの2試合を指揮する予定となっている。

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これらの国際試合のなかでも、マッケニーはポチェッティーノの下で際立った活躍を示している。最近行われたハイチ戦では、6-0という大勝に貢献し、自らもゴールを記録した。中盤における圧倒的な運動量と戦術的な柔軟性は、ユナイテッドの新指揮官に深い好印象を与えており、その結果としてプレミアリーグへの移籍可能性が急速に高まっている。ポチェッティーノは、自らが率いるチームにマッケニーの特性が不可欠だと判断したものと見られる。

ユヴェントスの売却姿勢と高額オファーの必要性

一方、マッケニーを擁するユヴェントスも、選手の将来について一定の覚悟を見せている。クラブは最近、28歳のマッケニーと2030年6月までの新契約を結び、彼への長期的な信頼を示した。しかし、これは売却を完全に拒否する宣言ではなく、適切な評価額が提示されれば売却に応じる可能性を示唆するものとも受け取れる。イタリア紙の指摘によれば、売却を実現させるには「途方もない」オファーが必要となるだろう。

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ユヴェントスのCEO、ジョヴァンニ・カルネヴァーリは以前から、チームに真に「売却不可能」な選手はいないと繰り返し述べてきた。この姿勢は、マンチェスター・ユナイテッドのようなトップクラブにわずかな望みを与えている。ただし、シーズン途中の1月の移籍市場において、主力を失う代役を見つけることは容易ではない。そのため、ユヴェントスが納得する金額は、通常の市場価格を大きく上回るレベルであると見られている。ポチェッティーノの熱意が、高額な移籍金交渉を後押しする鍵となる可能性が高い。

スパレッティ監督の保留と他選手の起用状況

マッケニーの将来に影響を与えるもう一つの大きな要因は、現在のユヴェントス監督ルチアーノ・スパレッティの意見だ。スパレッティ監督は、マッケニーの運動量とフィールド上の汎用性を高く評価しており、できればトリノでの残留を望んでいる。マッケニーは現チームのどの選手よりも多い241試合にユヴェントスで出場しており、クラブの歴史的にも重要な存在だ。2020年にシャルケからユヴェントスに加入して以来、同クラブでプレーした初のアメリカ人選手として、またセリエA全体では5人目のアメリカ人選手として多くの実績を積んできた。

スパレッティ監督がマッケニーの残留を希望する背景には、他のミッドフィールダーの負傷リスクへの懸念もある。マヌエル・ロカテッリやケフラン・テュラムといった主要選手が怪我を負った場合、マッケニーが即戦力として不可欠となるからだ。今季、スパレッティ監督はマッケニーを中盤のより前方の位置で起用することが多く、遅れてペナルティーエリア内に飛び込み、得点に絡む能力を最大限に引き出す戦術を採用している。この役割は、マッケニーの強みを十分に活かすものである。

マッケニーの活躍とユヴェントスの攻撃陣の厚み

しかし、マッケニーがアタッキングなポジションで起用されることには、クラブ内でも対抗勢力が存在する。コンディションが整っていれば、ケナン・ユルディズが同じエリアでプレーできる。さらに、ケリム・アライベゴヴィッチ、ニコ・ゴンサレス、フランシスコ・コンセイソン、エドン・ジェグロヴァといった攻撃的な選手もそろっており、マッケニーのポジションを脅かす可能性を秘めている。この競争環境が、ポチェッティーノの獲得意欲をさらに刺激している側面もある。

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マッケニーのキャリアを振り返ると、リーズ・ユナイテッドへの6カ月間の期限付き移籍（2023年1月～）を挟みながらも、ユヴェントスでの定着を続けてきた。コッパ・イタリアで2度、スーペルコッパ・イタリアーナで1度の優勝に貢献し、イタリアの伝統あるクラブでその実力を証明してきた。ポチェッティーノとの再会が実現すれば、マッケニーはプレミアリーグという新たな舞台で、自身のキャリアの次の大きなステップを踏み出すことになる。この移籍が成立すれば、マンチェスター・ユナイテッドの中盤力は劇的に強化されることになるだろう。