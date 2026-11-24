マウリシオ・ポチェッティーノ監督の下、マンチェスター・ユナイテッドがリヴァプールに0-4で敗れた。キャプテンB・フェルナンデスがヨロの退場判定を検証し、守備の課題と試合への影響を語った。

マウリシオ・ ポチェッティーノ 新監督の初陣となった試合で、 マンチェスター・ユナイテッド は リヴァプール との対戦において0-4という歴史的な大敗を喫した。この結果は、開始早々の15分以内に試合の流れが一変したことが直接的な原因となった。後半にも失点を重ね、指揮官の采配は厳しい試練の中で始まった。

試合開始15分での展開劇と直接FK

試合開始直後、8分目の時点でレニー・ヨロが決定機を阻止するために一発退場処分を受けた。このプレーにより与えられたフリーキックを相手チームが直接決め、わずか3分後にはさらに追加点を献上する事態となった。開始早々のこの劇的な展開が、その後の試合結果に決定的な影響を与えた。

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後半戦においても2失点を喫し、マンチェスター・ユナイテッドは計4点を奪われる展開となった。ポチェッティーノ監督にとって、これが就任後初めての公式戦の指揮となったが、その冒頭は想定外の苦しい結果で幕を閉じた。このスコアは、チームが直面している現状を如実に示すものとなっている。

キャプテンB・フェルナンデスの検証と擁護

キャプテンを務めるB・フェルナンデスは、試合後のインタビューでこの結果に対して複雑な心境を明かした。彼は「難しい試合だった。ライバルに敗れるのはいつだって最悪のことだ」と、敗北の痛みを率直に認めた。特に、開始から15分の間に試合の様相が一変してしまったことが、チームにとって非常に厳しい状況を生み出した要因であると振り返った。

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フェルナンデスは、チーム全員が懸命に戦ったことを強調し、その努力が結果に反映されなかったことを残念がった。チームが見せた多くの良いプレーが、この敗戦によって隠れてしまっているとの見解を示した。彼は、人数が少ない状況であっても、試合の中でチャンスを作ることはできていたと述べ、選手たちの姿勢を肯定する立場を崩さなかった。

ヨロ退場判定に対する明確な異論

ヨロの退場については、フェルナンデスは「検証が必要な判定だと思う。レッドカードを出すべき場面ではなかった」と強く主張した。彼は、ヨロがアレクサンデル・イサクを倒したプレーについて、審判団からの説明を引用し、詳細にわたって異論を唱えた。審判団は「選手がボールをコントロールできていない場面であれば、レッドカードにはならない」と明確に説明している点を強調した。

具体的には、イサクがボールを前方に蹴り出し、それがセンヌ・ラメンスの手に収まったと説明した。イサクはボールをコントロールできておらず、再び触れる可能性もなかったため、転倒したことは理解できるものの、レッドカードとなるようなプレーではないと論じた。この判定が試合を完全に変えてしまったとの見解を示した。

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戦略的な姿勢と今後の展望

フェルナンデスは、リスクを冒しすぎて失点に繋がった場面もあったことを認めつつ、守備に徹して怯える姿勢よりも、自信を持って自分たちが目指すプレーを体現しようとする姿勢の方が良いと語った。チームには強い精神力を感じたとし、振り返るべき点は多いものの、結果には繋がらなかったにもかかわらずチームを誇りに思うと述べた。この試合の教訓を次に活かし、再建への歩みを進める必要がある。