ポチェッティーノ率いるマンチェスター・ユナイテッド、厳しい開幕へ

マンチェスター・ユナイテッドがマウリシオ・ポチェッティーノを新監督に迎え入れた。US代表との契約調整や限られた準備期間など、クラブ史上稀に見る過酷な状況での監督就任の実態と課題を詳解する。

マウリシオ・ポチェッティーノ が、ついに マンチェスター・ユナイテッド の監督に就任することになった。アルゼンチン出身の指揮官は過去10年間、オールド・トラッフォードへの帰還が何度となく噂されてきたが、クラブの伝説的監督であるサー・アレックス・ファーガソンとも親交が深かったこともあり、長年の関心事であった。しかし、これまで就任のタイミングが常にずれており、今回の着任もまた、理想的とは言えない状況でのスタートとなっている。

US代表契約と限られた準備期間

実のところ、今回の就任は複雑な背景を孕んでいる。もしマンチェスター・ユナイテッドがマイケル・キャリックを正式な監督として留任させていなければ、ポチェッティーノはワールドカップの直後に違約金なしでこのクラブを迎えることができたはずである。しかし現実には、ポチェッティーノはその後、アメリカ代表との契約を2030年まで延長するという決断を下していた。

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マンチェスター・ユナイテッドは、チェルシーとトッテナムの元監督であるポチェッティーノと口頭で条件面での合意を見出した。今後、米国サッカー連盟に対して接触を行い、最終的な契約内容をまとめる手続きに入ることになる。ただし、ハイチとの2試合制で行われるCONCACAFネーションズリーグの準々決勝を目前に控え、米国男子代表とポチェッティーノは普段どおり、試合に向けた準備を進めている状況である。

キャリック政権の混乱と戦術的欠陥

リヴァプール戦までには、ポチェッティーノが新たなチームを指導できる練習回数はわずか1、2回に限られる可能性が十分にある。もちろん、ユナイテッドがアンフィールドで結果を出すことは不可能ではないし、現在、複数の選手が代表活動のためにチームを離れているという課題もある。それでも、可能な限り早くポチェッティーノが目の前の仕事に集中できるようにするのが、理にかなっていたはずだ。

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少なくとも、自身の基本的な戦術哲学を伝え、システムにおける各選手の役割を明確に指示する時間は必要だった。それにもかかわらず、キャリックはさらに2日間、練習の指揮を執り続けた。ニュースを見たり携帯電話を眺めたりするだけで、自分がまもなく解任される運命にあることを十分に分かっていたのである。元MFが怒りを抑えながら形ばかりの指導を続けていたとしても、無理はないと言えよう。

守備の脆さとプレスの限界

先行きの不透明さによって、練習の強度が大きく落ち込んだ可能性が高い。チェルシーには0-2で敗れたものの、チャンピオンズリーグではローマに3-2の逆転勝利を収め、アストン・ヴィラとは波乱の末に4-4で引き分けた。選手たちがカリックのために戦っている姿は十分に見て取れるものではあった。しかし、ユナイテッドをプレミアリーグで守備成績が下から3番目のチームにしている守備の大穴を、キャリックが埋める方法を見つけたとは言えない。

ポチェッティーノも、それを魔法のように解決できるわけではない。だが、キャリックの「中途半端なプレス」を捨て、自身の持ち味である全力のハイプレスに切り替えることで、チームをもっと組織的に構築できたはずだ。そうしていれば、ユナイテッドはチェルシー戦とヴィラ戦で勝ち点1ではなく4〜6ポイントを獲得し、2週間にわたって降格圏に沈むという屈辱を避けられたかもしれない。

補強権と財務制約をめぐる交渉

ポチェッティーノはユナイテッドとの契約に署名する前に、補強にどれほどの裁量を持てるのか、移籍に使える資金はいくらなのかについても、確実な確約を求めたはずである。INEOSはこれまで、過半数株主であるグレイザー家が積み上げた巨額の負債に対処するため、監督に与える予算を制限してきた経緯がある。ウィルコックスは補強に向けた3段階の計画を立てているとされている。

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ネヴィルは指摘する。「もし今、私がマウリシオ・ポチェッティーノなら、徹底的に自分の身を守るだろう」と。解任時の補償金でそれはできるとし、契約に盛り込むべきだと助言している。さらに、1月にはDFが2人必要であり、来夏の最低限の予算を確約させなければならない。その後の予算についても確約させる必要があり、クラブはそれを彼に与えなければならない。さもなければ、彼はこの仕事を引き受けるべきではないと、ネヴィルは強調している。