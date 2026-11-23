マンチェスター・ユナイテッドの新指揮官ポチェッティーノは、リヴァプール戦で0-4で敗れたデビュー戦において、約1年ぶりのプレミアリーグ先発となったマタイス・デ・リフトをいきなり起用した理由を説明。守備陣の脆弱性が露呈し、デ・リフトのミスからイサクが抜け出し、ヨロが退場処分を受けるなど展開は苦戦に終わった。ポチェッティーノは「トレーニングや代表活動前のチャンピオンズリーグでプレーしていた」と擁護した。

マウリシオ・ポチェッティーノ は日曜日、アンフィールドで リヴァプール に0-4で大敗した マンチェスター・ユナイテッド での指揮初戦に、 マタイス・デ・リフト をいきなり先発起用した驚きの判断を擁護した。

新監督は、約1年ぶりにプレミアリーグで先発出場させた理由を説明している。 オランダ代表のデ・リフトは長期にわたる背中の負傷により、リーグ戦には357日間出場していなかった。 それでも、ノースウェスト・ダービーの激戦にいきなり起用された。 ユナイテッドの守備の脆さは、デ・リフトがロングボールの判断を誤り、アレクサンデル・イサクにゴールへ向かって抜け出されたことで、開始早々に露呈した。

Also read 広島ルーキーMF中村草太、4戦連続アシストも燃やし続ける向上心「もっと点を」「判断がまだ甘い」森保監督は攻守に高評価

このミスによりレニー・ヨロは必死のタックルを余儀なくされ、退場処分を受けた。 その後、ドミニク・ソボスライとフロリアン・ヴィルツが得点し、後半にはリオ・ングモハとビクトル・ムニョスがゴールを決めて大勝を完成させた。 デ・リフトは試合のテンポに苦しみ、動きが鈍く精彩を欠いているように見えた。 それでもポチェッティーノは試合後、先発起用を擁護した。

Advertisement

「彼はトレーニングをしていたし、代表活動の前にはチャンピオンズリーグでもプレーしていた。 我々が来たとき、彼と［リサンドロ・マルティネスとの］組み合わせを見た」とポチェッティーノは