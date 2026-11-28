アル・ナスル監督ポステコグルー氏が、サウジ・プロリーグ史上初の100試合連続得点という歴史的記録達成について語った。得失点差で首位争いを続けるチームの現状と、選手たちの攻撃力に対する信頼を明かす。

アル・ナスル の ポステコグルー 監督は、チームが達成した歴史的な攻撃記録と、現在進行中の サウジ・プロリーグ での首位争いに関する見解を述べた。同監督は、メディアからの厳しい批評に対する反論だけでなく、チームが築き上げてきた不可侵の攻撃力について言及した。

サウジ・プロリーグにおいて、アル・ナスルは過去100試合連続で得点を記録し、大会史上初めての快挙を成し遂げた。この記録は2023年12月のアル・リヤド戦から始まり、その後1試合ごとに相手ゴールを揺らし続けた結果として実現したもので、同大会のどのクラブも到達したことのない到達点を示している。

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メディアの批判と監督の反論

ポステコグルー監督は、メディアがアル・ハズム戦とアル・サッド戦の勝利を「苦しいものだった」と指摘したことに対し、明確な反論を展開した。同監督は、携帯電話でこれらの2試合を再視聴するよう提案し、アル・ナスルがどちらの試合でも勝利に値していたことを理解できるはずだと主張した。さらに、アル・アハリ戦については運が悪かったと語り、結果よりも試合内容における正当性を強調した。

監督は、メディアや観客が自身を好意的に見ていないように感じることも認めた。しかし、チームの取り組みは明確で良いものであり、その姿勢が試合結果によって証明され続けていると述べた。これまでに17試合を戦ってきた総括として、首位には立っていないものの、首位チームとの差は得失点差のみであると強調した。

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首位奪還の可能性と現在の順位

現在、アル・ナスルは勝ち点31を確保し、サウジ・プロリーグの順位表で2位につけている。首位のアル・カーディシーヤとは得失点差で後れを取っており、この数値の微細な差が順位を決める鍵となっている。ポステコグルー監督は、選手たちが常にゴールを求め続け、その姿勢を示していることをポジティブな要素として評価している。

今週末に行われる第13節の試合では、アル・ヒラルがダンマームのイゴー・スタジアムで開催されるアル・イテファク戦に勝利すれば、勝ち点2差で首位に返り咲く可能性がある。この状況はクラブにとって大きな偉業であり、ポステコグルー監督自身はすべての試合にいたわけではないものの、チームの成長と攻撃的なスタイルが確立されつつあることを示す指標であると語った。

Optaデータが示す歴史的記録の詳細

サッカー統計を専門とする『Opta』のデータによると、この100試合連続得点という記録は単なる連勝や好調さを超越した意味を持つ。アル・リヤド戦から始まったこのストリークは、チームの攻撃力が非常に安定していることを示唆しており、対戦相手を選ばず確実にゴールをもたらす能力を証明している。これは同大会の歴史において、過去にどのクラブも達成したことがなかった記録である。

この記録の真の価値は、単純な勝敗の計算やリーグ順位を超えるものとなっている。アル・ナスルの攻撃陣は、メディアやサポーター、そしてライバルチームからの注目を集めながらも、独自のペースで得点を重ねてきた。ポステコグルー監督の下、チームは結果に対する批判を振り払い、攻撃的なサッカーを貫く道を選んでいる。

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ポステコグルー監督は、チームの取り組みが明確であり、それが結果に表れていると信じている。得失点差という僅かな差で首位争いが続く中で、アル・ナスルは引き続き攻撃的なスタイルを維持し、次の勝利へと向かっていく。この歴史的な連続得点記録は、チームの自信となり、さらなる上位進出への原動力となるだろう。