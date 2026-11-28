アル・ナスルのポステコグルー監督は、サウジ・プロリーグ第13節のアル・ハゼム戦でロナウド、マネ、フェリックスを先発に起用し、連勝ストップからの立て直しと首位奪還を目指す布陣を発表した。

アル・ナスル を率いるオーストラリア人指揮官 アンジェ・ポステコグルー が、2026年11月28日（土）に行われるサウジ・ロシュン・プロリーグ第13節、敵地での アル・ハゼム 戦の先発メンバーを発表した。

アル・ナスルにとっては、立て直しを図り、再び勝利の軌道に戻ることを目指す一戦となる。 ポステコグルーは攻撃の主力を立ち上がりから投入することを決断した。 ポルトガル人FWクリスティアーノ・ロナウドを前線の軸に据え、セネガル人FWサディオ・マネとポルトガル人FWジョアン・フェリックスがこれを支える布陣だ。 早い段階で試合を決め、新たなつまずきを避けたいという指揮官の意図がうかがえる選択である。

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この一戦はアル・ナスルにとって特別な意味を持つ。 チームは12試合を終えて勝ち点28でロシュン・リーグ3位につけ、首位アル・カーディシーヤとは3ポイント差。 上位勢との差をこれ以上広げないためにも、勝利が欠かせない状況だ。 アル・ナスルは第9節の延期分として行われた試合でアル・アハリに1-3で敗れており、この結果でチームの連勝は止まった。