ポケモンチャンピオンシップスジャパン2025、過去最大2.1万人が集結！FENNELがユナイト部門で二冠達成

ポケモンチャンピオンシップスジャパン2025が横浜で開催され、史上最多の約2.1万人が来場。ゲーム、カード、ポケモンGO、ポケモンユナイトの4部門で熱戦が繰り広げられ、ポケモンユナイト決勝ではFENNELがREJECTを破り、PUACL2026 FINALSに続く二冠を達成。Pokémon LEGENDS Z-Aの特別コーナーも設け、参加者が様々な形式でバトルを楽しんだ。

会場のパシフィコ横浜（A・B・C・Dホール）には、選手・一般観覧者など、推計で合計来場者は史上最大の約2.1万人が集結。

「PJCS」で初の一般観覧の当日受付を実施し、昨年の約1万人を大きく越える方々が来場。 『Pokémon Champions』が初採用となったゲーム部門、カードゲーム部門、『ポケモン GO』部門、『ポケモンユナイト』部門の4部門で繰り広げられた、日本一を決める熱いバトルを盛り上げました。 5vs5のチーム戦『ポケモンユナイト』。 今年の決勝戦はFENNEL vs REJECTという強豪のカードで激闘が繰り広げられました。 オールスタードラフトBO5のフルセットの末、FENNELが勝利をつかみ取り、日本一の座に輝きました。

FENNELは「PUACL2026 FINALS」に続く、大会二冠となります。 好評発売中の『ポケットモンスター』シリーズの新たな挑戦作『Pokémon LEGENDS Z-A』では、2種類のコーナーを実施。4人リーグバトルでは、「ポケモンカードゲーム」と『ポケモン GO』にて、4人1グループによる総当たり方式のバトルを実施。

「ポケモンカードゲーム」と『ポケモン GO』にて、3人一組のチーム同士による、時間制限なしのガンスリンガー方式のバトルを実施しました。 それぞれ、その場で初めて出会った方同士や、ご家族・ご友人同士など、様々な形でバトルが展開され、盛り上がりを見せました





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