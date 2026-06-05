ポケモン30周年記念「PJCS2026」スペシャルイベント、モンスターボール型ステージ初披露

ポケモン30周年を記念して開催されたPJCS2026の開幕イベント。ゲストにM-1チャンピオン・たくろう、柔道金メダリスト・阿部一二三、長浜広奈を迎え、27匹のポケモンが一堂に会する企画やエキシビションマッチなどが行われた。

ポケモン 30周年 という節目を迎える2026年、株式会社 ポケモン は6月5日から7日にかけてパシフィコ横浜で「 ポケモン ジャパン チャンピオンシップ ス2026（ PJCS2026 ）」の開幕 イベント を開催した。6月5日のスペシャル イベント では、M-1グランプリ2025チャンピオンのたくろう、柔道男子66kg級世界王者の阿部一二三、2025年「フリューかわいいトレンド大賞」総合1位の長浜広奈がゲストとして参加。

モンスターボール型の大型ステージが初披露され、ポケットモンスターシリーズの旅立ちのパートナーポケモン27匹が一堂に会する初めての企画も実施された。 イベントは過去のPJCSの歴史を振り返りつつ、各部門のチャンピオンたちによるトークセッションやエキシビションマッチで盛り上がった。 ゲストはそれぞれの部門カラーをイメージした衣装で登場。 長浜は「ゲーム部門の緑チームのイメージで、ポケモントレーナーを目指してきました」とコメント。

モンスターボール型ステージの除幕では、たくろうの赤木ときむらバンド、阿部、長浜がスイッチを押し、幕が落ちると27匹のポケモンが現れた。 赤木は「歴史を感じた」、長浜は「幸せで抱きつきたい」と興奮。 阿部は子どもの頃に遊んだダイヤモンド・パールのポケモンに懐かしさを、長浜はX・Yのフォッコへの愛情を語った。 トークセッションでは「チャンピオンになるために大事にしていたこと」を質問。

阿部は「自分の得意なことを伸ばす」、赤木は「日々の鍛錬」と真剣に答える一方、きむらバンドがツッコミを入れる場面も。 別のジャンルでチャンピオンを目指すならというお題では、長浜が「ドラマのチャンピオン」、きむらバンドが「道案内のチャンピオン」と回答。 続くエキシビションマッチでは、「たくろう」ペアと阿部・長浜の「ひふひな」ペアが対戦。 お互いの思い入れのあるポケモンも応援に駆けつけ、白熱したバトルの末、「ひふひな」ペアが勝利。

阿部は「競技性が高く、駆け引きも多い」と語り、長浜は「勝利できて嬉しい」と笑顔。 イベントの最後に、登壇者たちはPJCS2026に向けて選手やファンへメッセージを送り、終始明るい雰囲気で幕を閉じた





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ポケモン PJCS2026 30周年 イベント チャンピオンシップ

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