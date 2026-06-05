ポケモン30周年記念イベント、豪華ゲストと共にPJCS2026開幕

ポケモン30周年を記念し、パシフィコ横浜で開催された「PJCS2026 ポケモン30周年スペシャルイベント」の模様を詳しく紹介。M-1チャンピオンたくろう、柔道家阿部一二三、長浜広奈らが登場し、モンスターボール型ステージや27匹のパートナーポケモンが初披露された。また、『Pokemon Champions』によるエキシビションマッチも実施され、会場は大いに盛り上がった。

ポケモン 30周年 の記念すべき年、株式会社 ポケモン は2026年6月5日、パシフィコ横浜で「 PJCS2026 ポケモン 30周年 スペシャル イベント 」を開催した。 この イベント は、翌6日・7日に行われる史上最大の「 ポケモン ジャパン チャンピオン シップス2026」（ PJCS2026 ）の前夜祭として位置づけられ、各業界の「 チャンピオン 」たちが集結した。

ゲストにはM-1グランプリ2025チャンピオンのたくろう、柔道男子66kg級世界王者の阿部一二三、JC・JK流行語大賞ヒト部門1位の長浜広奈が登場。 モンスターボール型の大型ステージが初お披露目され、1996年の初代『ポケットモンスター 赤・緑』から最新作まで、旅立ちのパートナーとなる27匹のポケモンが一堂に会する初めての企画が実施された。 イベントでは、チャンピオンたちによるトークセッションやエキシビションマッチが行われた。

トークでは「チャンピオンになるために大事にしていること」について、阿部は「自分の得意なことを伸ばすこと」、たくろうの赤木は「日々の鍛錬」と語り、相方のきむらバンドが即座にツッコミを入れる場面も。 また、別のジャンルでチャンピオンを目指すならというテーマでは、長浜が「ドラマのチャンピオン」、きむらバンドが「道案内のチャンピオン」と回答し、会場の笑いを誘った。 注目のエキシビションマッチは、『Pokemon Champions』を使用して行われた。 長浜と阿部の「ひふひな」ペア対たくろうペアの対戦は、白熱した攻防の末、「ひふひな」ペアが勝利。

阿部は「駆け引きが多く、頭を使う競技だと実感した。 勝てて嬉しい」とコメント。 長浜も「小さい頃から遊んできたポケモンで勝てて最高」と笑顔を見せた。 敗れた赤木は「ハイドロポンプを外して悔しいが、カイリキーを倒せたのは気持ちよかった」と会場を沸かせた。

イベントの最後には、翌日からの本戦に向けてゲストからメッセージが送られ、阿部は「個性的な戦い方を楽しみにしている」、長浜は「ポケモン愛を増やしたい」と語り、きむらバンドは「童心に返って楽しめる場所。 ぜひ来て楽しんでほしい」と締めくくった。 PJCS2026では、今年4月に配信開始した『Pokemon Champions』が初めてゲーム部門の対象ソフトとなり、日本一のトレーナーが決定する。 また、27匹のポケモンたちは今後、全国のポケモンセンターなどに登場予定。

ポケモン30周年を彩るこの一大イベントは、ファンにとって忘れられない思い出となった





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ポケモン PJCS2026 30周年 イベント チャンピオン

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