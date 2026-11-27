ポール・ポグバがマンチェスター・ユナイテッドに、ミケル・アルテタ率いるアーセナルの再建を手本とし、新監督マウリシオ・ポチェッティーノの下で過去にとらわれるのをやめるよう訴えた。

ポグバは古巣が手本とすべき例として、ミケル・アルテタ監督による アーセナル の再建を挙げた。 ティエリ・アンリがいた時代の絶頂期を経て、 アーセナル は長くリーグ優勝から遠ざかった後、再び優勝争いに戻ってきた。

「アーセナルにはティエリ・アンリとともに素晴らしい時期があった。 素晴らしい［時代］があり、チャンピオンズリーグ決勝に進み、プレミアリーグで優勝した。 そして、再び勝つ［まで］には［長い］時間がかかった。 アーセナルが最後にプレミアリーグで優勝してから、何年たっただろう？

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」とポグバは語った。