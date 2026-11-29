ボーンマスがフラムに2-1で勝利し、公式戦11連勝を達成。ジャスティン・クライファートの劇的な決勝弾とフラムのカルヴィン・バッシーの失策が勝敗を分けた。

ボーンマス は フラム に対して2-1で勝利し、公式戦における連勝記録を11に伸ばした。この快進撃により、 マルコ・ローゼ 監督率いるチームはリーグ順位を5位以内に浮上させた。

わずか107秒での劇的逆転勝利

日曜日にクレイヴン・コテージで行われたこの試合は、ローゼ監督の選手交代が決定打となった。後半開始直後、途中出場のジャスティン・クライファートとアレックス・スコットが次々とゴールを決め、試合はわずか107秒で決着した。

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バッシーの失策とフラムの失速

フラム主将カルヴィン・バッシーは、先月1月にマンチェスター・ユナイテッドへ売却される可能性があると報じられた際、アルバロ・アルベロア会長に売却を否定される話題中心だった。しかし21分、判断に迷いラヤンにボールを奪われるミスが響いた。

このミスからラヤンへとボールがつながり、エヴァニウソンを介してマーカス・タヴァーニアが先制点を挙げた。その7分後にはアドリアン・トリュフェールのジャッドでPKを与え、ロドリゴ・ムニスがこれを決めてフラムが追いついた。

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退場処分と試合の転換点

後半序盤、ボーンマスのジュニオール・クルピがゴールを決めたものの、VARによりラヤンのオフサイド判定で取り消された。しかしその後、クライファートが決勝点を決めた直後、相手選手への警告を主審に要求し退場処分となった。

止まる気配のないボーンマスの好調

ボーンマスのこの連勝は止まる気配がない。ローゼ監督の下、チームは着実に戦績を積み重ね、上位争いにおいて強力な競争力を示している。次回戦の動向にも注目が集まっている。