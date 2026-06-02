ボーダレス～広域移動捜査隊～最終章：警察内部の闇と衝撃の真実

テレビ朝日系刑事ドラマ『ボーダレス～広域移動捜査隊～』の最終章を詳しく紹介。警察庁の試験運用する移動捜査課が大型トラックを移動本部に事件解決に挑む。警察内部の縄張り争いや隠蔽工作、官房審議官赤瀬兄弟の因縁が交錯する中、妻の誘拐事件が発生。身代金1億円と「一番星」を要求する犯人に、移動捜査課は翻弄される。真実の先にある衝撃の結末とは。

3日に放送される『 ボーダレス ～ 広域移動捜査隊 ～』の 最終章 は、『踊る大捜査線』や『教場』を手掛けた 君塚良一 氏による完全オリジナルの刑事ドラマである。 警察庁が試験的に導入した「 移動捜査課 」は、大型トラック「 一番星 」を移動捜査本部として事件現場へ向かう。

警視庁と他道府県警、所轄同士の縄張り争いを打破するための試みで、ワケあり刑事7人の活躍と人間模様が描かれる。 前回の第7話では、転落事件の容疑者として現役警察官が浮上。 所轄署同士の密約や、警察官の身内犯罪を隠蔽しようとする組織の闇、そして官房審議官の赤瀬心悟（筒井道隆）の関与が仄めかされた。 移動捜査課の桃子（土屋太鳳）や蕾（佐藤隆太）は上層部の圧力に屈せず捜査を進め、歌舞伎町で須黒（横田栄司）が探す娘・三久を発見する。

さらに赤瀬則文（井ノ原快彦）に、兄であり官房審議官の心悟から事件隠蔽を命じる指示が下り、警察内部の闇は決定的となった。 最終章では、警視庁特殊犯係・栗村肇（湯江タケユキ）の妻・七恵（大寺亜矢子）が誘拐される事件が発生。 犯人は身代金1億円を要求し、運搬に「一番星」を指名する。 非通知からの指示に翻弄される移動捜査課は、逆探知もAI解析も不可能なまま犯人に振り回される。

犯人は赤瀬課長を名指しで「目を覚ませ」と述べ、さらに「霞が関の警察庁庁舎へ行け」と指示。 この報告を受けた赤瀬心悟は「阻止しろ！ 」と叫ぶ。 犯人の目的と「一番星」を指名した理由、そして赤瀬兄弟の因縁と隠された衝撃の真実が次々と明かされる。

その真実が明らかになる時、桃子が狙撃される悲劇が起こる。 犯人による巧妙な指示は警察の動きを先読みし、移動捜査課は絶体絶命の危機に陥る。 通話解析を担当する美青はある事実に気づき、特定の人物に会いに行く。 最終的に、警察庁庁舎への向かう命令は、組織の闇を暴くための犯人の仕業なのか、それとも新たな事件的勃発か。

赤瀬心悟の阻止命令の背景には、過去の罪や兄弟間の確執が絡んでいる可能性が高い。 長年捜し続けた娘との再会を果たした須黒の心情、そして桃子の狙撃という衝撃的結末は、移動捜査課のメンバーに何をもたらすのか。 警察機構の壁を超えた捜査の先に、見えない敵との戦いが待ち受ける





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