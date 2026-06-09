ボルボXC60が一部変更、エントリーモデルをAWD化しdark editionを正式ラインナップへ。特別限定車も投入

ボルボ・カー・ジャパンは、プレミアム・ミッドサイズSUV「XC60」のマイルドハイブリッドモデルを一部変更し、全車をAWD化。同時に、特別限定車「XC60 Plus B5 AWD Selection」を50台限定で発売。Dark Editionは正式ラインナップに加わり、グロッシーブラックのエクステリアが特徴。

ボルボ ・カー・ジャパンは2026年6月4日、プレミアム・ミッドサイズSUV「 XC60 」の マイルドハイブリッド モデルのラインナップを一部変更すると同時に、特別限定車「 XC60 Plus B5 AWD Selection（ XC60 プラス B5 AWD セレクション）」を導入した。

XC60はボルボ・カーズのベストセラーモデルであり、現行型は世界中で150万台以上が販売され、2024年には過去最高の年間販売記録を達成している。 今回の変更では、従来の2WD（FF）モデル「XC60 Plus B5」に代わり、新たに「XC60 Plus B5 AWD」を導入し、現行XC60の全車をAWD（全輪駆動）化した。 また、これまで特別仕様車だった「XC60 Ultra B5 AWD Dark Edition（ダークエディション）」をラインナップモデルとして正式に設定した。

Dark Editionは、フロントグリルやサイドウインドートリム、ドアミラーカバー、フロント／リアバンパー、ルーフレールにグロッシーブラックのトリムを採用している。 B5 AWDパワートレインは、48Vマイルドハイブリッドシステムを組み合わせた2リッター直列4気筒ターボエンジンで、最高出力250ps、最大トルク360Nmを発生する。 特別限定車のXC60 Plus B5 AWD Selectionは、新たに導入されたXC60 Plus B5 AWDをベースに、人気装備を追加した50台限定モデルである。

特別装備として、7.5J×19インチの「5ダブルスポーク・アルミホイール（ダイヤモンドカット／グロッシーブラック）」と、「harman／kardonプレミアムサウンド・オーディオシステム」（600W・14スピーカー、サブウーファー付き）を装着する。 ボディカラーはクリスタルホワイト、オニキスブラック、フォレストレイクの3色、インテリアはカルダモンシートカラーを採用し、北欧らしい落ち着きと温かみのある上質な空間を演出するとしている。

価格（消费税込）は、XC60 Plus B5 AWDが799万円、XC60 Ultra B5 AWDが879万円、XC60 Ultra B5 AWD Dark Editionが889万円、「XC60 Ultra T6 AWD Plug-in hybrid」が1029万円。 XC60シリーズおよびXC60 Plus B5 AWD Selectionは、いずれも2026年6月4日より発売中である。 エントリーモデルをAWD化し、Dark Editionをラインナップに加えたことで、XC60のマイルドハイブリッドモデルはより充実した構成となった。 プラグインハイブリッドモデルのラインナップに変更はない





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ボルボ XC60 マイルドハイブリッド AWD Dark Edition

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