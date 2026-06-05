ボルボ・カー・ジャパン、XC60のマイルドハイブリッドモデルのラインアップを一部変更

ボルボ・カー・ジャパンは6月4日、SUVモデル「XC60」のマイルドハイブリッドモデルのラインアップを一部変更するとともに、50台限定の特別限定車「XC60 Plus B5 AWD Selection」を導入して発売した。

ボルボ・カー・ジャパン は6月4日、SUVモデル「 XC60 」の マイルドハイブリッドモデルのラインアップ を一部変更するとともに、50台限定の 特別限定車 「 XC60 Plus B5 AWD Selection」を導入して発売した。

今回の変更により、XC60シリーズのラインアップと価格は、「XC60 Plus B5 AWD」が799万円、「XC60 Ultra B5 AWD」が879万円、「XC60 Ultra B5 AWD Dark Edition」が889万円、「XC60 Ultra T6 AWD Plug-in hybrid」が1029万円。 特別限定車「XC60 Plus B5 AWD Selection」は821万円。 新たに導入される「XC60 Plus B5 AWD」は、従来の2WD（FF）モデル「XC60 Plus B5」に代わるモデル。

同モデルは、B5 AWDパワートレーンを搭載し、XC60 AWDモデルのエントリーとなる。 また「XC60 Ultra B5 AWD Dark Edition」は、これまで特別仕様車として展開していたモデルをラインアップモデルとして設定した。 特別限定車「XC60 Plus B5 AWD Selection」は、今回新たに導入された「XC60 Plus B5 AWD」をベースに、人気の装備を追加したモデル。

特別装備として、7.5J×19インチの「5ダブルスポーク・アルミホイール（ダイヤモンドカット/グロッシーブラック）」に加え、「harman/kardonプレミアムサウンド・オーディオシステム」を装備する。 インチアップされたアルミホイールが、XC60の洗練されたたたずまいの足下を引き締めるとともに、豊かなプレミアムサウンド・オーディオが、上質で心地よいドライブ体験を提供するとしている。 ボディカラーは、クリスタルホワイト、オニキスブラック、フォレストレイクの3色を設定。

インテリアは、カルダモンのシートカラーを採用し、北欧らしい落ち着きと温かみを感じさせる上質な室内空間を演出している





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ボルボ・カー・ジャパン XC60 マイルドハイブリッドモデルのラインアップ 特別限定車

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