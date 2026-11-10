ボルボEX90に試乗した藤原裕、旧車派が語る最新EVの評価

原宿の老舗ショップ「ベルベルジン」ディレクター藤原裕がボルボEX90に試乗した。物理スイッチを排した室内や加速のフィーリングを評価する一方、強い回生ブレーキには違和感を示し、旧車派としての審美眼を語った。

原宿の老舗ヴィンテージショップ「 ベルベルジン 」でディレクターを務める 藤原裕 が、ボルボの最新電気自動車EX90に試乗した。 ヴィンテージデニム に精通する藤原は、インディゴブルーのボルボV60を乗り継ぐ旧車派で、将来的にはボルボの名車240に乗りたいと考えている。

旧車とは対極にある最新EVを前にして、藤原は車内の造りや走行中の感覚に率直な感想を述べた。デニムの世界で培った審美眼を持つ藤原の視点から見たEX90の評価は、新しいクルマと古いクルマをどう捉えるかという問いにもつながっている。

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物理スイッチを排したEX90のコクピット設計

藤原がEX90のコクピットに収まって最初に驚いたのは、エンジンのスタートスイッチが見当たらないことだった。クルマを始動させるための従来の操作系が、室内から取り払われていることに気づいた形だ。

続いて藤原は、センターコンソールにあるスイッチもなくなっている点に目を向けた。「シンプルだなあ」と声を漏らしたとおり、操作部を極限まで減らした空間を前向きに受け止めたことがうかがえる。

余分な装飾を削ぎ落としたデザインは、藤原の目には窮屈さではなく清々しさとして映ったようだ。ボタン類が多い従来型の室内に慣れた人ほど、この簡潔さの違いをはっきりと感じ取るはずだ。

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藤原の反応からは、EX90のインテリアが機能の見せ方を大きく変えていることも読み取れる。物理的な操作をどこまで残すかという設計思想が、乗る人の第一印象を左右している。

藤原裕が語るエンジン音と回生ブレーキへの違和感

走り出すと、旧車を愛する藤原の感性がはっきり表に出てきた。昔ながらのエンジン音と振動には捨てがたい魅力があると認める一方で、EX90の途切れなく伸びていく感覚も悪くないと評価した。

藤原が特に強い違和感を示したのは、EVならではの強い回生ブレーキだった。走行中の減速感が身体に合わなかったようで、その違和感を隠さずに話している。

藤原は回生ブレーキの設定を自らオフにしたうえで、「こっち」と自然なフィーリングの方がしっくりくると語った。運転者の感覚に合わせて機能を調整できる点が、実際の乗り味を大きく左右することを示す発言といえる。

回生ブレーキは、減速時の運動エネルギーを電力として回収する仕組みで、アクセルを戻した際の減速感がガソリン車とは異なる。藤原がこの感覚を受け入れられなかったことは、EVを選ぶ際の好みの違いが表れた場面だと言える。

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エンジン音や振動を楽しむ旧車の感覚と、静かで途切れのない電動車の感覚は、同じ運転の楽しさを別の方向から捉えたものだ。藤原の評価は、その両方を比べながら語られている点に特徴がある。

旧車派の審美眼が評価したEVの加速と快適さ

藤原は最終的には240に乗りたいと明言しており、昔の武骨さを残したデザインが正直好きだと語った。その志向からすると、最新鋭のEX90は価値観の対極にある存在だという。

それでも藤原は、「やっぱりガソリンの良さがある」と自身の感覚を崩さず、ガソリン車の魅力を認めている。そのうえで、静かなEVに乗っていると快適だと話し、評価の軸を冷静に保っている。

藤原が魅力に挙げたのは、アクセルを踏み込んだ際に「ヒューン」と伸びていく加速だった。力強さを音で感じさせる旧車とは異なり、静かなまま速度を上げていく感覚を新鮮に受け止めたことがうかがえる。

藤原は最新技術がもたらす心地よさを、完成された道具として評価した。流行や数値ではなく、実際に使ったときの満足度から1台のクルマを判断する姿勢が一貫している。

ヴィンテージの味わいを知り尽くした藤原だからこそ、新技術に惑わされることなく、EX90を1台のクルマとして見極められたといえる。古いものへの愛着と新しいものへの理解を両立させた評価が、今回の試乗の大きな特徴である。