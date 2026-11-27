ボルボ・カーズは、ベルギーのゲント工場で人型ロボット「AEON」の導入を進めている。繰り返し作業や人間工学的に負担の大きい作業の従事者を支援するため、実際の製造タスクを通じた訓練と実用性の検証が行われている。

ゲント工場はボルボ・カーズで初めて人型ロボットの活用に取り組む拠点。2027年に予定される工場での実証試験に向け、AEONは従業員や既存の自動化設備とともに作業を学習している。

目指すのは、より安全で柔軟かつ効率的な生産体制だ。 訓練はスウェーデンのテクノロジーグループ、ヘキサゴンのロボティクス部門と連携して進められている。 作業の手本を真似てタスクを習得する「模倣学習」が採用され、最初の課題は2つの治具に部品を正確にセッティングすること。 各段階で作業をこなせることを確認したうえで、複数の部品の取り扱い、生産エリア内の移動、工場の自動化システムとの連携などが加えられ、難度が少しずつ引き上げられる。

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自動車の製造現場では、ロボットアームなど固定式の自動化設備が長年使われてきた。 こうした設備は、決まった場所で同じ動作を安定して繰り返す作業が得意だ。 一方、人間工学的に負担の大きい作業には、固定式では対応できない高い柔軟性が求められるものもある。 ボルボ・カーズの最高製造責任者（CMO）マグナス・ニルソンは「AEONは人型に設計されているため、現在の生産環境にそのまま組み込むことができ、従業員や既存の自動化設備と共に稼働できる」と述べている。