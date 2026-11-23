開発元のdoinksoftが贈る『Volvy's Adventure: Reslimed』。巨大な手とタマネギを駆使したアクションゲームの仕組み、難易度、ボス戦の戦略を詳しく解説します。

アクションゲーム開発スタジオの doinksoft が、『Gato Roboto』や『Gunbrella』などの実績を持つ Devolver Digital と提携し、『 Volvy's Adventure: Reslimed 』を発表しました。本作はステージクリア方式のプラットフォーマーであり、プレイヤーは主人公 ボルビー を操作して、各ステージに配置された機械を殴打することで攻略を進めます。

ボルビーの操作と移動メカニズム

ボルビーは巨大な手によるパンチ攻撃、ジャンプ、そして尻尾を用いたホバリングが可能で、コントローラーの2つのボタンで直感的に操作できます。パンチ攻撃は単なる攻撃手段ではなく、移動手段としても機能します。壊せるブロックや敵を殴打することで、その方向へ短時間飛ぶことができます。

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パンチは上下左右の全方向に繰り出せるため、ブロックや敵をバウンドさせながら長時間飛んでステージを加速することができます。また、下方向へのパンチを地面に当てると穴に潜ったり、通常よりも高くジャンプしたりできるため、地形の攻略に役立ちます。

タマネギ収集とスウォルビーへの変身

ステージ内にはボルビーの大好物である「オニオン」が多数配置されています。オニオンはダメージを受けた際に身代わりとなってボルビーを守ってくれるだけでなく、500個集めることで筋肉質な形態「スウォルビー」へ変身できます。この状態では無敵となり、ステージ内を大暴れすることができます。

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ただし、スウォルビー状態に突入するとオニオンの消費が進むため、残り時間との兼ね合いで効果的な使用が求められます。敵や特殊なブロックを壊すとコンボが発生し、その数に応じて大量のオニオンを獲得できます。

評価システムと隠し要素の追求

ステージクリア後のリザルトでは、壊したブロック数、収集したオニオン数、クリアタイム、コンボ数などの成績に基づき、最大5つのサムズアップが授与されます。「ノーダメージ」や「敵を倒さない」といった高難度の項目もありますが、達成できなくても5つは獲得可能です。

各ステージには隠された「ゲームソフト」が存在し、これがステージ解放の条件となっています。一部のソフトは特殊なギミックや高度なテクニックを駆使しないと入手できないため、単なるクリアだけでなく、攻略のやり込みが求められます。

ボス戦とボナスタイプの挑戦

解放されたステージにはボルビーと因縁深いボスキャラとの対決が待ち構えています。ボス戦は単純な殴打では勝てず、敵の攻撃パターンやアクションに対応してダメージを与える戦略が必要です。リザルトではコンボ数を稼ぐことが重視されます。

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ボスを倒すと仲間が救出され、パンティングボールで高得点を狙うオマケゲームがプレイできます。さらにボーナスステージでは、ライバルであるイダッテンとのレースが行われます。勝利すればゲームソフトなどが獲得できますが、難易度は高く、敗北した場合は音程を外れたBGMで煽られる仕掛けがあります。

開発背景とゲームの魅力

本作を手掛けるdoinksoftは評価の高いアクションゲームを制作することで知られており、本作もその伝統を受け継いだ良質なタイトルです。序盤はタマネギの恩恵で残機が減少しにくく、テクニックを習得するとコンボが稼ぎやすくなり、爽快感が高まります。

中盤以降は即死穴や強制スクロールなどのギミックが増え難易度が上昇しますが、隠し要素を探求するやり応えがあります。往年の名作プラットフォーマーを思わせるグラフィックとBGM、日本語対応も魅力的です。